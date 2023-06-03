Ian陳卓賢被Jeremy呃透但嬲唔落 傳窩心信息予姜濤：有我哋喺身邊(有訪問片)

陳卓賢(Ian)今晚(2日)出席時裝品牌活動，由於下周五(9日)是他的生日，現場大批粉絲唱生日歌作預祝，氣氛熱鬧。Ian受訪時表示從小就喜歡時裝，對於有機會化身「模特賢」參與時裝活動感開心。MIRROR常被指沒有夏天，當被問何時穿夏裝現身時，他笑言，「短褲其實我Ok，我以前打排球啲褲短到大家想像唔到，嗰啲係熱褲。」早前Edan在大馬開騷，穿短褲站台表演，問Ian可會效法？他表示可考慮，並強調自己平時出街都會穿短袖。距離明年個唱還有一年時間，Ian表示，「在人生當中，每件事發生都有甚好處，要往好方面想，現在多了時間籌備，可能出年開concert前能推出兩三隻碟，大家可聽多啲歌，就好豐富。」他笑言要再次公開爭取，推出一張實體創作專輯，製作不同曲風或side track歌曲。

重新審視與 Jeremy 的友誼 Jeremy今日公布將於8月底舉行個人音樂會，並透露早於年初已知開騷的安排， Ian表示：「佢都呃得我透，我真係真心公開爭取。點知過幾日佢就話開騷，不過都好嘅，好戥佢開心。」Jeremy一直非常口密，問Ian可會嬲嬲豬？他笑言，「嬲佢唔落，但要重新審視與Jeremy 的友誼。」他認真表示，不少朋友都會收埋未實現的事情，直至真正發生才公開，他自己也是密密做的實幹型，直至大家看到成果。 姜濤好成熟 姜濤日前接受電台訪問時，透露年初經歷人生低潮，Ian直言知道對方不開心，但未有過問太多，「我純粹好簡單地傳咗訊息俾佢，叫佢唔需要覆我，總之令佢知道佢幾時需要，身邊都有我哋喺度。佢成熟嘅，好多嘢都會自己處理，俾啲空間佢。」他指每位成員都有自己的壓力，「我都係誤打誤撞入行，當初沒想過要面對或承受甚麼，畢竟都係人，有情緒、有需要抒發，適當時候要休息，與自己溝通。」

讚Tiger身手好 談到電影《12怪盜》的拍攝進度，Ian表示已完成九成的戲份，他透露近日主要拍動作戲份，發現隊友們全都「好打得」，「原來Tiger身手幾好，因為他很有力亦好輕盈，睇得好心身舒暢。」他笑言，自小學習跆拳道，拉筋很辛苦，從此被嚇怕，即使打排球都甚少拉筋，筋骨很緊。 考慮與粉絲著熱褲拉筋？ 完成電影拍攝後，12子將會拍團綜，他笑言，「我們不約而同第一個問題是，今次唔需要食蟲吧？公司拍心口話唔使。」他續指最期望能與支持者見面，回想拍《MIRROR GO》時也曾為fans煮食，希望有更多節目能拉近彼此距離。問到最想跟粉絲一起做甚麼？他笑言一起拉筋，問到可考慮齊齊著熱褲？Ian反問：「大家鍾意著熱褲？(其間突然走音)，緊張到走音，考慮吓。」