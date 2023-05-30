Hillary劉沛蘅Jeffrey魏浚笙再合作 諗定組合名叫「番薯花」

人氣節目《膠戰》撮合Hillary劉沛蘅跟Jeffrey魏浚笙成為好拍檔，膠戰女神與全能男神再度合作，為La Mer拍攝全新廣告，繼上次豪華遊艇廣告，相隔兩個月後再組成高顏值配搭，盡顯亮麗光采。Hillary與Jeffrey合作無間，默契十足加上古靈精怪的互動，為廣告企劃生色不少，而這對拍檔對於今次的合作亦相當滿意，Jeffrey說：「同到家姐（Hillary）拍攝已經好開心，6膠各有各忙，好難聚埋一齊。」 Hillary也相當認同：「好鍾意同Jeffrey一齊開工，因為佢好有活力，會令人好開心。」

當日拍攝其中一個鏡頭，Jeffrey施展渾身解數要躲避Hillary搶走手上的產品，期間Jeffrey不斷炫技，在閃避Hillary的時候，卻意外撞到旁邊的層架，頂層數支產品應聲倒下，差點釀成「意外」，好在Hillary已經習慣Jeffrey的鬼馬百厭，反應夠敏捷接實，二人當堂嚇到個心離一離。Jeffrey坦言可以跟Hillary以拍檔形式，在不同範疇合作，他說：「我覺得我哋仲可以嘗試一齊拍時裝廣告，應該都會幾開心。」Hillary亦想法一致：「我哋每次見面都會分享時尚資訊，因為大家都鍾意行街買嘢，所以可以合作拍fashion嘢，唔好浪費Jeffrey個靚仔樣，拍飲品食品都唔錯，因為我哋都超級鍾意食嘢。」如果要為這個組合建立一個新名字，主意多多的Hillary有個好提議：「可以叫『番薯花』，因為有睇過《膠戰》嘅人，一講番薯就會諗起Jeffrey，花就會諗起我，我上網查過，真係有番薯花呢個品種，淡淡嘅紫色同白色，都係我哋鍾意嘅顏色。」

《膠戰 S3 》預告 7 月播出

樂壇新人Jeffrey 最近工作行程相當緊密，剛剛新戲剎科後，便要進行廣告拍攝，翌日更要搭長途機出埠工作。除了要爭取時間休息外，Jeffrey更注意護膚保養，「因為拍戲關係曬黑咗好多，防曬真係好重要。曬完之後，保濕同埋修護都係少不了嘅。」今年Jeffrey事業有很多新嘗試，除了加入樂壇推出個人單曲，最近與天后Sammi鄭秀文一起合唱《致我們的夢想》，首次唱Rap的他，外界亦一致好評，問他可會亮相Sammi的7月演唱會，Jeffrey變得一臉正經：「好開心可以同到Sammi姐姐合作，亦都嘗試咗從來未試過嘅領域，就係Rap，原來我都可以嘗試呢個方向覺得好開心，至於演唱會，希望有機會啦，就算冇，我都一定會入場支持。」至於Hillary會否效法Jeffrey加入樂壇，她坦言機會較微：「我覺得每一個行業，都要花好長時間去建立，如果要我獨立發展做歌手，未必會，反而如果有人搵我featuring一首歌，我覺得可以嘗試一下。」

提到《膠戰S3》將於7月播出，Hillary相當興奮：「今集好多新挑戰，可以同大家透露少少，其中一集我哋要挑戰三位職業運動員，我仲俾其餘五膠激發我兇狠嘅一面。」Jeffrey更有一個新提議：「我覺得新一輯，應該出埠拍攝，一定會更加好玩。」