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娛樂
2023-06-02 17:00:10

Bob林盛斌為女友人招親　美國逾百間屋收租、被指撞樣蕭徽勇

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Bob林盛斌為女友人招親 逾100間屋收租超筍盤惹網民留言 被指撞樣蕭徽勇

林盛斌（Bob）堪稱娛樂圈「金牌媒人」，曾經表示自己已成功撮合至少10對情侶，包括為張秀文、朱慧敏等都搵到個好老公，又積極為胡定欣物色對象。日前，Bob於社交平台為喺美國做房地產生意嘅女友人高調招親，吸引唔少網民留言指：「我不想努力了」，甚至連女生都表示想認識佢。

缺點：為食咗少少

Bob分享女友人嘅照片並寫道：「約佢食早餐了解吓而家美國有咩靚屋筍盤，佢就問番我身邊仲有冇好嘅男仔筍盤，原來佢啱啱甩咗拖……」Bob表示女友人叫Bonnie，係美國房地產物業公司Capstone 72創辦人，又激讚對方：「心地善良，性格開朗，可愛活潑，平易近人。」

而缺點方面，Bob表示，Bonnie只係為食咗少少及未必成日陪到伴侶：「真係少少嘅啫，早餐食豬扒腸蛋麵係會唔夠飽要加個餐蛋治烘底，同埋仲有一樣嘢要講明先，先小人後君子， 因為佢自己喺美國有超過100間屋收緊租， 所以有時可能會飛來飛去，未必成日陪到你，希望你唔好介意。有邊位男士有興趣想認識吓佢？留言啦。」

Bob女友人

「姐姐我不想努力了」

結果，真係有好多男女網民都留言表示想認識Bonnie：「Bob爺，你咁多筍盤喺手，開番間媒人公司益吓我地好喎」、「姐姐我不想努力了」、「會唔會考慮中途轉機？可以考慮吓我，我不想努力了」、「女仔啱佢嗎？想認識佢。」、「我唔介意佢唔得閒陪我，只要記得準時比家用就可以」、「我身為女人生埋個女，都好想認識佢同對佢有興趣」等等。

另外，有網民指Bonnie與Bob好似樣，詢問：「其實係咪你個妹？同你有d似樣」；亦有網民表示Bonnie外形與TVB演員蕭徽勇撞樣，封佢做「女版蕭徽勇」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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