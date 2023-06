BLACKPINK澳門開騷感謝「Macanese」惹辱華風波 網民指應寫「Chinese」

辱華Vs小題大造

BLACKPINK官方微博23日更新澳門演唱會的大合照,並以英文寫下「We were deeply touched by our Macanese BLINKs this week. Thank you for all the heartfelt support. We are truly blessed to have you guys. 520 forever BLINKs」此文一度登上微博熱搜,不少網民認為澳門是中國特別行政區,因此該發文應該寫「Chinese」而非「Macanese」,留言「Sorry, we are Chinese」、「最基本的歷史都不道嗎?」

不過亦有網民認為是小題大造,「Macanese」可指土生土長澳門人,澳門人可分為華人、葡萄牙人和澳門土生葡人,雖然大部分是祖籍中國廣東省及福建省的華人,但亦土生葡人。