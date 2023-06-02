Anson Lo演唱會MIRO場取消370個不尋常記錄 粉絲要求柳應廷個人騷採相同行動以示公平

MIIRROR四子柳應廷(Jer)、盧瀚霆(Anson Lo)、姜濤和呂爵安(Edan)的首個個人演唱會將於暑假先後舉行，大會設定頭場為MIRO場，預留七成門票予官方歌迷會會員。昨日(1日)是Anson Lo演唱會MIRO場登記的日子，官方歌迷會在社交專頁公布，在購買《ANSON LO：“THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》MIRO場的門票登記活動中，發現370個帳號有不尋常記錄，決定取消涉事會員是次活動資格，以示公允。同時，承諾「於未來，我們亦將繼續密切關注活動參與情況，希望能為MIRO提供公平的參與機會。」

要求跟進Jer演唱會 MIRO場不尋售炒賣

Jer的3場個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》門票全部已售罄，其中MIRO場的門票於3小時內售罄，不少已取得MIRO專屬碼購票的柳柳粉(Jer粉絲)，連一次登入的機會也沒有，卻發現旋即有人在網上炒賣，更有疑似黃牛手持80張門票高價轉售。不少失望的柳柳粉湧入留言，追問歌迷會，Jer演唱會的MIRO場可曾發現類似帳戶，如何跟進MIRO場門票炒賣問題，「頭場Jer solo concert會唔會take相同action以示公平？有牛牛放80張飛，夠唔夠不尋常啫？」、「咁Jer果邊點，會唔會叫番啲不尋常用戶嘔番啲飛出嚟？」、「對柳炒同柳仔都好唔公平囉～好多柳con既飛已經流出公海俾黃牛賺盡，你地又當冇事發生又冷處理，咁下年仲叫人點續會？」

同時，不少粉絲質疑MIRO場何不採取實名制購票，「一人一票實名就最好」、「其實點解其他當紅歌星的FC會員可以保證買到一張演唱會飛，但Miro 就無？」由於MIRO的續會限期於5月31日結束，歌迷會於續約期後才宣布採取行動，而且僅取消一次活動的登記資格，有粉絲關注日後的solo concert門票發售，以及其他MIRO活動，如何杜絕類似情況再出現。