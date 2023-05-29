龍婷開騷獲兩壯男抱起感幸福 換足多套歌衫唔欺場

龍婷昨晚(28日)與香港青年愛樂樂團於文化中心舉行「星夢交響慈善音樂會」，全場爆滿。她先後獻唱許冠傑、鄧麗君、張國榮、梅艷芳和葉倩文等經典歌手的金曲，與觀眾重温昔日情懷。 龍婷在台上唱出國語歌《我的心𥚃只有你沒有他》後說：「在文化中心首次和管絃樂團合作是我的一大突破，首先在此多謝大家的支持，而且更可為樂團籌募經費，讓一班基層的小朋友能夠繼續學習音樂，我一向說話不多，希望可以唱好多好歌給大家聽」，龍婷表示非常感謝音樂老師陳潔靈(Elisa)對她的教導，「Elisa 好扶持後輩，讓大家感受到她的真心支持」，接著龍婷說：「之前演唱會也有唱鄧麗君的經典名曲，因為這麽好聽，又怎能不去唱，只要是大家喜歡聽的歌，我便會唱這些歌給大家聽」，龍婷在今次演出換上不同歌衫，絕無欺場 。

獲 彭嘉麗讚有進步 龍婷在獻唱許冠傑的歌曲，提到早前看對方的演唱會，當Sam唱《日本娃娃》時，他把戴住的墨鏡送了給她，令她覺得很幸福。她說︰「其實愈了解香港文化，便越喜歡他的歌」，之後她便請出在《中年好聲音》比賽時的導師彭家麗合唱了《一切也願意》，彭嘉麗表示看到龍婷一直進步，表演的歌曲也愈來愈多元化。