魏嘉瑩首場香港演唱會 勤練廣東話拉近歌迷距離

近日，魏嘉瑩還舉行首場香港演唱會，選在1500人的麥花臣場館，讓魏嘉瑩頗有壓力，最後能夠完售讓她十分感動，尤其還有台灣歌迷也跟着飛來，而迎接香港歌迷的熱情也放出所有精力，她笑稱前面尖叫不斷的歌迷是猛獸區，後面一點害羞又跟着大合唱的是可愛動物區，台上台下歡笑不斷。這場演唱會也邀請到好友溫妮作為嘉賓，小魏說：「第一次在香港開唱，有好友一起，覺得好有安全感。」行程滿滿，小魏剛結束今次香港之行，昨日已飛回台灣，為了參加一年一度的音樂盛事hito音樂獎頒獎典禮，小魏笑稱：「能夠到各地和大家面對面真的是很棒的一件事。」

至於為這次的香港麥花臣首場千人演唱會，小魏近來勤練廣東話，除了最簡單的自我介紹「大家好，我是魏嘉瑩」以外，為了在餐廳點菜也學了一些食物的粵語，腸粉、菠蘿包都會了， 還吃了港式火鍋大呼過癮，不過講得最好卻讓人聽到就噴笑的一句居然是「我好餓啊」。 在台上演唱每到一個段落也不時曬剛學的廣東話，拉近與台下歌迷的距離，小魏表示：「 因為這是首場海外個人演唱會，出發前擔心票房狀況及觀眾不熟悉歌曲，沒想到一站上台看到滿場1500人來聽我唱歌，心裡很激動，很謝謝香港的朋友。」小魏以自創曲《年輕是一種罪》作為開場，將現場氣氛炒到最高點，接着帶來《小我時代》、《藍色眼睛》，豐富的音樂性讓歌迷直呼過癮。為了難得見面的香港歌迷，小魏也準備了點歌環節，立刻有人點搞怪版的《烏梅子醬》及《告白氣球》引得現場哄堂大笑。依照往例，小魏演唱會的最後在全場大合唱 《花香》及《喜歡我吧》中畫下完美句點。演唱會結束時，台下歌迷不斷大喊Encore，希望小魏再度獻唱，讓小魏相當感動，直呼香港歌迷真的太熱情。