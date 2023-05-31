馬東石動作片霸《犯罪都市》拍足8集 親證荷李活斟翻拍

《犯罪都市》系列未來拍攝計劃曝光，籌備拍足8集，52歲的馬東石除了是《犯罪都市》系列主角外，還擔任電影製作和策劃，他說：「只要觀眾願意看，我就可以繼續下去。」在該系列以往的電影中，動作場面都是以馬錫道的「一拳KO」、柔道及自衛武術作基礎，但在新一集《犯罪都市：鐵拳掃毒》中，動作場景將加以更多的拳擊動作為基礎作設計。據稱連職業拳擊手都驚嘆於馬東石在戲中表現的高質素及逼真拳擊技術。

全新奸角登場

導演李尙龍表示：「這集的動作場景將會變得更花巧多樣。雖然馬錫道和其他反派角色都有各自的動作場口，但在打鬥戲中他們也得互相配合。這些場景將會為電影建立緊張感，為觀眾帶來一個精彩勁爆的結局。」《犯罪都市》來到第三集，今次引入兩位強勢反派，找來李浚赫飾演其中一位新奸角周成澈；戲中周成澈是整單毒品案的幕後主謀，李浚赫曾出演電視劇《秘密森林》系列、《指定倖存者：60日》，以及電影《與神同行》系列等多部作品，這次為了準備和馬東石對打，他不斷挑戰自我，透過高強度體能訓練去增重20公斤。另外，日本電影《浪客劍心》系列男星青木崇高，亦飾演另一奸角Ricky，青木崇高飾演一位擁有精湛刀法、執着而從不放過敵人的血腥刀手。