鞏姿希再發揮「心機女」本色 著貼身白Tee撼炎明熹陳凱琳 網民：個主持勁誇張

日前樂壇小天后炎明熹（Gigi）及陳凱琳（Grace）出席快餐店活動，期間二人除咗大展廚藝之外，更接受TVB娛樂新聞台訪問，不過佢哋嘅畫面就被主持鞏姿希（Krystl）搶晒鏡。

日前鞏姿希以TVB娛樂新聞台主持人身份訪問炎明熹及陳凱琳，Gigi及Grace都以運動造型上陣，不過就著上風褸，而旁邊嘅鞏姿希發揮「心機女」本色，同樣係運動look，不過佢上身只係著上一件超貼身嘅白色tee，露出小蠻腰，感覺健康得嚟又性感。喺三人之中，鞏姿希係最高嘅一位，而身形都係比較優勝，所以網民都留言話「望住個主持，完全聽唔到Gigi同Grace講乜」及「個主持勁誇張」等等。

非第一次被批「心機女」

現年30歲嘅鞏姿希精通廣東話、普通話、英語、日語及韓語5種語言，喺英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課程，以及策略營銷學碩士課程。畢業後回港參選《2018年度香港小姐競選》，雖然20強止步，不過都成功加入無綫，擔任無綫娛樂新聞台主播。另外，佢仲有參與節目及劇集拍攝，例如喺《Do姐有問題》中擔任「問題專員」、《愛·回家之開心速遞》客串飾演補習社老師Megan、《陀地外國人》及《全能司儀選拔大賽2022》等等。

其實鞏姿希都唔係第一次被指發揮「心機女」本色，例如佢喺《明星運動會》參加射箭項目，而當時曾志偉亦有到現場為參賽藝人打打氣，佢喺射箭後轉身向曾志偉擺出一個心心甫士；佢喺《煮．野食》擔任壓軸嘉賓，期間不時同肥媽一齊窒兼寸爆6號話「咩都話女人啱，咁先係好男人嚟，我真係好鍾意呢個節目呀。」唔少網民都話佢充滿機心。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈