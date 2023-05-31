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娛樂
2023-05-31 15:44:45

隱門｜黃智雯被「衰老豆」吳岱融箍頸虐打 預告會愈嚟愈激

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不少網民對黃智雯角色被施虐表示同情，大感心痛。

不少網民對黃智雯角色被施虐表示同情，大感心痛。

由陳展鵬、黃智雯、吳岱融等主演的無綫劇集《隱門》，話題十足，其中黃智雯與「衰老豆」吳岱融之間的扭曲父女情，成為劇集的追看點之一，當中黃智雯在劇中被吳岱融以箍頸、毆打等各形式虐打，因而身心受壓患上精神分裂，柔弱的外表，跟內心的仇恨，形成強烈反差，角色極具發揮。

黃智雯與「衰老豆」吳岱融之間的扭曲父女情，成為劇集的追看點之一。 黃智雯在劇中被吳岱融箍頸虐打，她預告會愈嚟愈激。 黃智雯與吳岱融的扭曲父女情，觀眾睇得好肉緊。

網民心痛又肉緊

而昨晚播出的一集，黃智雯與吳岱融終父女「重聚」，其間吳岱融更向黃智雯箍頸施襲為稍後一連串的虐打戲揭開序幕，劇中二人不乏對手戲，吳岱融的窮兇極惡與黃智雯的可憐柔弱，成一大對比，他們的「父女戲」令觀眾睇得肉緊，二人的演技獲得不少網民稱讚，更有網民對於黃智雯角色被施虐表示同情：「見到你（黃智雯）俾佢打，就心痛」、「（黃智雯）楚楚可憐」、「鷲哥太喪，令人恐懼」、「睇得好肉緊」、「好有追看性」等等。

黃智雯為「衰老豆」吳岱融平反，大讚他有風度。

黃智雯為「衰老豆」吳岱融平反，大讚他有風度。

「衰老豆」平反

雖然網民一致鬧吳岱融是「衰老豆」，不過昨晚劇集播出後，黃智雯就在社交平台為吳岱融「平反」，大讚對方戲外是風度翩翩的紳士，期待跟吳岱融下次合作再續父女情演一對「溫馨父女」，她寫道：「今晚我同『賊王』阿爸終於『重聚』，亦係被虐打嘅序幕，嚟緊仲會愈嚟愈激。記得呢場箍頸戲，同阿爸開工冇耐就拍，雖然第一次合作，不過就好有默契。其實現實嘅岱融哥係好有風度，仲成日『萬歲』，好照顧台前幕後工作人員。 期望下次同岱融哥合作，可以演一對溫馨嘅父女。」

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