隱門｜黃智雯被「衰老豆」吳岱融箍頸虐打 預告會愈嚟愈激

由陳展鵬、黃智雯、吳岱融等主演的無綫劇集《隱門》，話題十足，其中黃智雯與「衰老豆」吳岱融之間的扭曲父女情，成為劇集的追看點之一，當中黃智雯在劇中被吳岱融以箍頸、毆打等各形式虐打，因而身心受壓患上精神分裂，柔弱的外表，跟內心的仇恨，形成強烈反差，角色極具發揮。

網民心痛又肉緊 而昨晚播出的一集，黃智雯與吳岱融終父女「重聚」，其間吳岱融更向黃智雯箍頸施襲為稍後一連串的虐打戲揭開序幕，劇中二人不乏對手戲，吳岱融的窮兇極惡與黃智雯的可憐柔弱，成一大對比，他們的「父女戲」令觀眾睇得肉緊，二人的演技獲得不少網民稱讚，更有網民對於黃智雯角色被施虐表示同情：「見到你（黃智雯）俾佢打，就心痛」、「（黃智雯）楚楚可憐」、「鷲哥太喪，令人恐懼」、「睇得好肉緊」、「好有追看性」等等。