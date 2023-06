陳柏宇曼徹斯特Chill住唱 重遇忠粉送上擁抱答謝支持

現正身處英國的陳柏宇(Jason),於昨晚在曼徹斯特舉行了《陳柏宇 The Fight Goes On World Tour 2023》英國站的首場演出,全場爆滿。首度在英國開騷,Jason以輕鬆心情唱出23首新舊作品,而重遇在香港經常見面的忠實歌迷,Jason也份外感動,更送上擁抱答謝樂迷。

順道遊覽玩樂

Jason巡唱首站於英國曼徹斯特及倫敦舉行,日前一到埗後,Jason先到當地遊覽玩樂,除了到訪London Bridge、Borough Market等熱門旅遊點外,亦品嚐了當地美食,然後才全心投入綵排,不過Jason今次開Show,未有如過去般緊張,他說:「一直都好期待喺英國開Show,我哋喺倫敦綵排兩日後先再落曼徹斯特,有一種好Chill嘅感覺,冇咗之前喺香港開Show嗰種緊張,輕鬆啲。」昨晚一開場,Jason唱出《對得起自己》後,現場氣氛即被炒熱,Fans的叫囂聲不斷,Jason唱罷亦道:「呢度好好Feel,因為大家距離好近,突然有少少緊張,本來話唔講嘢,但一緊張又想講,我唔係好有Showmanship(表演技巧)⋯⋯」此時有Fans大叫他「靚仔」,Jason即笑言:「多謝,但靚仔唔係Showmanship,係天生!(指住自己面容)呢個唔使努力㗎!」此話一出,氹得台下觀眾笑聲不斷。