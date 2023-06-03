鑽石山荷里活廣場斬人案｜林作放售疑犯同款波鞋稱「逃跑一流」 網民洗版式炮轟: 悲劇當有趣

鑽石山荷里活廣場昨日(2日)發生斬人血案，最終釀成2死！兩名分別26歲及22歲女死者，遭39歲疑兇以魚生刀狂捅慘死，場面嚇人，市民紛紛抨擊疑兇行為冷血。向來有「抽水王」之稱的林作，昨晚亦爭取抽水機會，他在社交網上載了一張自己與疑兇的併圖，並刻意穿上淺色背心配深色短褲及波鞋，打扮與疑兇相似，林作寫道：「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，而且列明尺碼標榜「9成新」、「最輕盈系列，跑步一流，當年練拳常着」、「逃跑一流」，售價399元，原來他在售與疑兇同款的波鞋 。

雖然林作事後火速刪除帖文，但不少網民已經截圖，並洗版式炮轟他沒人性兼缺德，抽水行為過晒火 ：「呢鋪抽中火水」、「悲劇當有趣」，更表示：「夠薑咪撚del，抽水抽得你咁開心，我backup比你喲客睇，你個人幾撚黑心，呢啲慘案你都要抽水。」而林作懶理海量負評，並繼續出Po 轉載討論區被抨擊的貼文，暗示自己是故意刪文：「之前有位高人告訴我，其實玩delete post係最高招。果然，連登仔係永遠都會中計。沒有你地，我唔會有今時今日的成就。連登男神，實至名歸。幫埋你地推」，他更反指沮咒他去死的人，比懷疑兇更冷血。有網民留言謂：「其實淆底猜問題，最大問顯係明明淆底又要專登強調唔係淆底，明眼人一睇就知道你係淆底」，更有不少人指他伊行為不能原諒。