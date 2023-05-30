鄧麗欣代言財務公司 孖周國賢化身超級英雄衝出地球

較早前UA邀請鄧麗欣拍廣告，原因是她主演的香港本土電影《飯戲攻心》破盡票房紀錄，將香港電影推上高峰，令港產片再次關注，因此UA希望與鄧麗欣合作，以此回饋香港電影從業員，助香港電影人一臂。於今日舉行的「UA30慶祝活動發佈會」上，由UA管理層與Endy作為代表進行首播儀式，率先與大家一同先睹為快。由Stephy與Endy合作演出的全新一輯電視廣告節奏明快活潑，由Stephy想買車的夢想而起，透過參與「UA30真勁抽」大抽獎，Stephy不但贏取了價值HK$354,000的紅色後輪驅動Tesla Model 3房車，更與Endy一同「遊車河」，最後與利用創新生成式人工智能 (Generative AI) 科技構造的虛擬廣告角色相遇，一同衝出地球直達太空發展，成為超級英雄。

冧莊成為代言人的Endy表示：「上一輯廣告以拳手作主題，而今次UA運用咗蝴蝶效應及衝上太空作概念，十分新穎。今次同Stephy喺廣告度一齊變身超級英雄，如果之後可以同Stephy再合作就更好啦，話晒我哋都分別參與《飯戲攻心》嘅舞台劇版同埋電影版！」至於Stephy則稱：「好多朋友及網民見到預告片之後已經即刻cap咗圖，send嚟問我係咪UA新代言人！大家真係好勁，好開心大家一估就估到係我。今輯廣告我自己最鍾意當然係以Super Hero造型喺太空登場，同UA一樣，充滿力量、充滿無限可能。我自己好鍾意超級英雄作品，亦好開心參與今次廣告可以首次以女Super Hero嘅造型見大家，希望大家都喜愛!」

兩人在廣告中變身超級英雄，其實他們的演藝歷程同樣勵志；Stephy以女子組合Cookies成員身份出道後，經歷團體重組再單飛，由跳唱組合變成創作歌手，再憑電影《空手道》作為轉捩點，成功轉型成為實力派演員。Endy以創作歌手身份出道，早已憑多首熱播歌曲穩佔樂壇一席位，其後把握到電影《一秒拳王》的演出機會，成功得到觀眾認可其演技。二人屢次突破界限，在不同的崗位上嘗試探索，走過高低起跌的精彩演藝路，成功把握機會更上一層樓，變身成為演藝圈中的超級英雄！由Endy以及Stephy出演的UA30全新一輯廣告，將於今晚(30日)在ViuTV綜藝節目《全民造星V》時段内播出。