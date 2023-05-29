農夫密密北上開騷 自爆主演電影不獲上映

農夫早前到廣州舉行《農夫嘻哈嘻嘻哈哈演唱會》，這是他們出道以來在內地舉行的最大型演出，也是他們時隔13年後再一次舉行大型演唱會。當晚他們不僅為現場9000位觀眾準備了全新的歌單和內容，另外還有超過30人舞蹈團強勢加盟，配合上大螢幕的視覺素材和精心設計過的歌詞展示，令整場演出變得十分豐富。 演出前半段由一段長達60分鐘Medley貫穿，農夫把多首新舊作品進行了重新編排，更配合dancer在舞台上演了一段充滿故事性的「偉大航道」人生劇場，令現場觀眾嘖嘖稱道。C君在完成了這部分演出後就表示：「頭先係60分鐘唱咗20首歌，唔係逐首逐首唱，係冇停過嘅串燒，絕對係粵語嘻哈史上現場做過最長嘅串燒。」陸永更笑稱：「你哋知唔知Lam哥(林子祥)有首歌叫《十分十二寸》，我哋呢首歌可以叫作《六十分二十寸》，寸過佢好幾倍。」

後半段則是二人的talk show部分，二人就自爆曾一起擔任過電影的主角，拍了7天把戲份拍完後老闆最終卻決定不上映。「導演一邊拍一邊睇，最後決定修改一下故事嘅結局，佢覺得應該係我哋兩個大男人用盡九牛二虎之力，同最後嘅大反派——一位瘦弱嘅少女打成平手。我哋覺得好唔合理，可能老闆最後都咁認為，所以決定唔上映先係最合理。」緊接著他們又分享了第二次擔任電影主角的經歷，那一次他們拍到第二天，電影就因為主佈景意外被燒了而終止了拍攝，有工作人員就因為沒有收到酬勞而與電影公司對簿公堂。雖然兩次都沒有真正做成電影男主角，但他們還是在圈中還是認識了很多很好的前輩，更在台上分享了與（星爺）周星馳工作以及與（子華神）黃子華做朋友的一些經歷。