衛詩雅花4小時化爛頭妝 興奮到不捨得卸妝

衛詩雅花4小時化爛頭妝，當人人見到都反胃，她卻不捨得卸妝。

衛詩雅作為驚慄片的忠粉，為了接拍《失衡凶間之罪與殺》單元故事《頭髮》，不惜任何犧牲，就連靚樣都不顧，在特技化妝師的精心設計下，花上四小時，化6吋長的爛頭皮特技化妝，當人人見到都反胃時，她卻異常興奮，不捨得卸妝。

「爛頭妝」單單是血液的顏色，便要準備好幾種不同的紅色，加上化妝師會逐筆逐筆地在衛詩雅的假頭皮上繪畫傷口和髮絲，務求令血肉模糊的效果更加逼真。衛詩雅說：「被扯爛嘅頭皮比較少見，所以特別驚嚇，呢個妝我拍咗兩日，第一日化完呢個妝，撞正劇組放飯，個個見到我都擰歪面，唔想望到我。」作為驚慄片忠粉，她反而覺得這個血淋淋的爛肉妝「好靚」，笑言收工後捨不得卸妝，還自拍留紀念。