荷里活編劇罷工 竟然導致Ryan Reynolds拍《死待3》被禁爆肚？

荷里活編劇公會罷工持續，對小編有影響（因為好多新片叫停，即係冇新聞，亦即係冇題目好寫……）事小﹐各大片廠未有齊劇本嘅project一律hold住，咁先大件事。

Marvel超級英雄片《死待3》（Deadpool 3)本來出晒劇本，以為可以逃過一劫，仲有傳打算今個月頭就開工。但因為呢次罷工涉及一個好濕碎嘅條件，令到套戲都係未拍得。原因竟然係︰男主角Ryan Reynolds唔可以爆肚！