Sam Smith擁有全球超過3500萬張銷量、累積2億6千萬單曲銷量以及450億次的串流平台收聽流量,出道至今已坐擁5項GRAMMY獎項。2015年他為電影《007:Spectre 鬼影帝國》創作演唱主題曲《Writing's on the Wall》,更讓他一舉拿下2016年的金球獎與奧斯卡獎最佳原創電影歌曲。

作為近年全球最成功的流行歌手之一,Sam Smith首次香港演唱會除了將聚焦在最新專輯《Gloria》,亦會演唱歌迷耳熟能詳的暢銷招牌金曲,如《La La La》、《Stay with Me》、《I'm Not the Only One》、《Too Good At Goodbyes》等多首暢銷金曲。此外,他也將前往曼谷、台北、大阪、橫濱、首爾、馬尼拉和新加坡巡演。