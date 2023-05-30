盤點無綫九大新晉小花 陳星妤憑《一舞傾城》扮純情人氣急升 何依婷孖佘詩曼演新劇上位有望

近年TVB多名大將及綠葉相繼離巢，導致「花旦荒」，被指青黃不接。但其實有唔少小花已準備上位，參與劇集拍攝，有部分小花更被觀眾大讚演出有驚喜。宜家就同大家盤點一下9位新晉小花，或有機會揮低一眾前輩上位成功。

陳星妤 陳星妤（Yvette）2021年以「陳聖瑜」名字參選香港小姐競選入行，當年先後被指撞樣多位明星，被譽為「理大吳千語」及「翻版方媛」，入行之後參與《男神廚房》、《讀心專家》、《Tell Me Wine》及《破解讀心理》等綜藝節目，又被安排主持《吃貨橫掃曼谷》，泳衣上陣加埋嬉水、出浴等鏡頭令陳星妤人氣急升。近日，陳星妤就於《一舞傾城》中飾演「萬國城最後一個處女」江潔兒（KK）一角，公主裝、學生妹、鄰家女孩等造型相當搶鏡。

劉穎鏇 劉穎鏇（Tiffany）為2016年香港小姐亞軍及最上鏡小姐，入行後一直都係乖乖女形象，惟於去年播出嘅《超能使者》飾演Open姐一角擺脫乖乖女形象，更因一幕水著造型被大讚擁有「最強Body」。其後，又於《隱形戰隊》中飾演反恐特勤隊唯一女隊員刑風，貼身小背心上陣令觀眾激讚傲人上圍與結實腹肌，又被指有潛力演打女。

何依婷 何依婷（Regina）參加2017年港姐入行，被安排擔任《學是學非》中「是非精」一員成功入屋，及後於劇集《機場特警》演「絕世港女」令觀眾留意到佢嘅演技。何依婷更加備受力捧，2021年擔正台慶劇《十月初五的月光》，於劇內一人分飾三角，飾演女主角祝君好外，仲演埋演君好媽媽莎莎及其孖生妹妹萬朱莎華（年輕版）。近期，何依婷更有份參演劇集《新聞女王》，與佘詩曼飾演師徒，有唔少對手戲。

葉蒨文 葉蒨文（Sophie）擁有英國大學服裝設計系學士學位學歷，不過因為有個演員夢決心放棄朝九晚五高薪工作，於2016年參選香港小姐。入行時飾演嘅角色大多都係配角，直至近年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》島大女神Candy一角得到觀眾關注，並升呢做女神。葉蒨文更於去年台慶劇《超能使者》飾演小冰，由於有不少性感畫面，所以葉蒨文為拍攝喺一個半月内激減11磅。

郭柏妍 郭柏妍（Rosita）奪得2020年香港小姐季軍後即被TVB力捧，比起同屆港姐謝嘉怡及陳楨怡機會更多。長相甜美嘅佢被封為「港版子瑜」，更有唔少觀眾緣；曾參演《青春不要臉》、《雙生陌生人》、《白色強人2》、《下流上車族》等劇集。其中，於《白色強人2》飾演有驚恐情況病人被網民大讚演技，而《下流上車族》飾演「車芊芊」一角就被指演出自然。

何沛珈 2020年落選港姐何沛珈（Roxanne）入行後被TVB安排加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一，及後又化身白衣天使擔任《醫醫，我不想再病了》護士小幫手，以及加入《愛•回家之開心速遞》飾演細龍生（龍力士）（鄭世豪飾）女友Luna，發展不俗。何沛珈亦於去年10月參加《香港小姐再競選》，再次穿上泳裝爭奪冠軍寶座，最後勇奪「更上鏡小姐」及冠軍，成雙料冠軍；及後又被安排與李芷晴拍攝《請1日假去旅行》曼谷篇，工作機會相當多。

羅毓儀 羅毓儀（Yuki）於藝員訓練班畢業，去年曝光率激高，比起過往女學生及妹妹角色更有發揮空間，包括《黯夜守護者》梁敏詩（Maisy）及《下流上車族》車蔓蔓演出同樣被讚演技紮實。羅毓儀仲擅長彈電子結他、鋼琴及唱歌，現已加盟TMG（TVB Music Group）成為旗下歌手，實行多方面發展。

陳嘉慧 陳嘉慧（Erica）2017年參加藝員訓練班，翌年正式入行由低做起，例如《溏心風暴3》護士、《BB來了》接待員等大配角，直至2019年飾演《解決師》陳佩慧、《迷網》牛嘉碧等角色加深觀眾注意。TVB同時安排陳嘉慧向主持方面發展，成為《Think Big天地》主持一份子，拍攝《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》、《眼睛去旅行》等綜藝節目。2021年更於劇集《愛上我的衰神》首次擔正做女主角與陳北河（胡鴻鈞飾）飾演因一系列意外而相戀嘅故事；今年，更與周奕瑋赴日本拍攝旅遊節目《請1日假去旅行》，觀眾極愛呢對CP。

游嘉欣 游嘉欣（Kayan）入行後加入《#後生仔傾吓偈》，外貌甜美嘅佢相當敢言，不僅自認「A0」，更加公開自己住公屋，親民感吸引大批粉絲支持。游嘉欣2020年首次拍攝《香港愛情故事》被觀眾大讚演出自然，及後又被安排演出《青春不要臉》、《羅密歐與祝英台》、《法言人》等劇集；近日亦於熱播烹飪節目《肥媽李鼎》跟主持肥媽（Maria Cordero）和李家鼎（鼎爺）學嘢，化身問題少女，對答惹出唔少笑料，部分網民就覺得游嘉欣咁樣好可愛。