王君馨處女騷前夕突發濕敏 多得友人介紹「女神面膜」回復最佳狀態

一向演得之餘，又唱得跳得的王君馨（Grace），日前宣布即將以歌手身份，於下周四(6月8日)假旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G.Racie 王君馨 1st Concert》。即將實現夢想舞台的Grace近日忙於籌備，進行緊密排練的同時，還要繼續健身操肌，務求於演唱會當天以最好姿態示人。
為夢想舞台下盡苦功 密集行程影響身體
為隆重其事，Grace早前特意跟隨馮允謙介紹的唱歌老師學習歌唱技巧，同時請來7位排舞老師及1位舞蹈總監協助舞蹈演出。向來熱愛跳舞的Grace透露，這次處女騷的跳唱表演讓她感到充滿挑戰性，練舞時自己也不敢怠慢，精彩的編排令她本人十分期待當天的演出。
但隨著演唱會排練進入最後倒數階段，面對密集式訓練的Grace亦難免大感緊張。除了忙於籌備演唱會，Grace早前才剛剛完成兩首新歌的錄製及MV拍攝。每日長達8小時汗流浹背的排練，加上馬不停蹄的工作，身體難以適應，更影響睡眠質素。
緊張下濕疹發作出紅疹 朋友介紹「功臣」極速挽回白滑美肌
她更自爆早前曾因壓力過大而引致濕疹發作，頸部與臉部也長出紅疹。緊急尋求方法緩解之下，幸得歐洲朋友介紹一款被希臘人稱為「女神面膜」的乳酪護膚品，敷上濕疹患處後成功挽救白滑肌膚，免受肌膚困擾，影響演唱會當日的狀態。Grace更在Instagram貼文多謝朋友介紹了女神面膜，形容質地非常特別，有如乳酪般。現在持續使用為皮膚充滿電，準備好6月8號與觀眾們一起「Light It Uppppp!」。
小編大搜查：王君馨大讚之女神面膜
聽到Grace大讚這款乳酪護膚品，同樣擁有濕疹肌的小編立刻做了資料收集！原來Grace所分享的KORRES女神面膜是來自希臘品牌KORRES的皇牌產品「乳酪益菌即效舒緩面膜」，為少見可用於全面或全身的兩用的面膜。
乳酪益菌即效舒緩面膜採用了獨有活性生物益菌技術，以優質食用級希臘乳酪為產品提供豐富活性益菌成份。厚敷10分鐘即可迅速見效，即時為肌膚補充大量益菌，同時趕走壞菌，有效解決皮膚常見的濕疹、痘痘、缺水、暗啞、疲倦肌的問題，難怪Grace一試愛上！
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