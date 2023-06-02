王君馨處女騷前夕突發濕敏 多得友人介紹「女神面膜」回復最佳狀態

一向演得之餘，又唱得跳得的王君馨（Grace），日前宣布即將以歌手身份，於下周四(6月8日)假旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G.Racie 王君馨 1st Concert》。即將實現夢想舞台的Grace近日忙於籌備，進行緊密排練的同時，還要繼續健身操肌，務求於演唱會當天以最好姿態示人。

為夢想舞台下盡苦功 密集行程影響身體

為隆重其事，Grace早前特意跟隨馮允謙介紹的唱歌老師學習歌唱技巧，同時請來7位排舞老師及1位舞蹈總監協助舞蹈演出。向來熱愛跳舞的Grace透露，這次處女騷的跳唱表演讓她感到充滿挑戰性，練舞時自己也不敢怠慢，精彩的編排令她本人十分期待當天的演出。