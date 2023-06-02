王君馨殺入麥花臣開騷 為夏日派對主題演唱會選戰衣

王君馨從2020年開始，為了實踐自己的音樂舞台夢，自資成為獨立歌手，推出了第一首拉丁風味的舞蹈歌曲《Casada》，贏得各界關注，為她接下來的音樂路打下強心針。過去幾年，Grace一直沒有放棄音樂，不斷推出充滿個人風格的拉丁係舞蹈歌曲。今年，Grace又再多一個夢想成真，將於6月8日在旺角麥花臣場館舉行她的首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》。

舞台曬冷

Grace這次將會把演唱會打造成一個夏日派對，希望大家去看演唱會的時候，會感覺自己置身在一個大型的party。一直喜歡跳舞的Grace，將會把她過去想演繹的舞蹈，全部曬冷放上今次的演唱會舞台，為大家帶來各種各樣的視覺驚喜！Grace在過去兩星期不斷排舞，由早到晚沒有停過，但因為舞步款式太多，練習期間經常把不同的舞步混淆，但這次又邀請了很多dancer一起參與，所以壓力很大！經過多番努力，在回家路上和睡覺前都一直用腦回想所有舞步，在過去幾天，終於成功地把所有歌曲完整地完成排練！