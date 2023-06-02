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娛樂
2023-06-02 18:40:50

王君馨殺入麥花臣開騷 為夏日派對主題演唱會選戰衣

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王君馨殺入麥花臣開騷 為夏日派對主題演唱會選戰衣

王君馨將於6月8日在旺角麥花臣場館舉行《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》。

王君馨從2020年開始，為了實踐自己的音樂舞台夢，自資成為獨立歌手，推出了第一首拉丁風味的舞蹈歌曲《Casada》，贏得各界關注，為她接下來的音樂路打下強心針。過去幾年，Grace一直沒有放棄音樂，不斷推出充滿個人風格的拉丁係舞蹈歌曲。今年，Grace又再多一個夢想成真，將於68日在旺角麥花臣場館舉行她的首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》。

舞台曬冷

Grace這次將會把演唱會打造成一個夏日派對，希望大家去看演唱會的時候，會感覺自己置身在一個大型的party。一直喜歡跳舞的Grace，將會把她過去想演繹的舞蹈，全部曬冷放上今次的演唱會舞台，為大家帶來各種各樣的視覺驚喜！Grace在過去兩星期不斷排舞，由早到晚沒有停過，但因為舞步款式太多，練習期間經常把不同的舞步混淆，但這次又邀請了很多dancer一起參與，所以壓力很大！經過多番努力，在回家路上和睡覺前都一直用腦回想所有舞步，在過去幾天，終於成功地把所有歌曲完整地完成排練！

王君馨已為夏日派對主題演唱會選戰衣。

王君馨已為夏日派對主題演唱會選戰衣。

碌人情牌

Grace非常重視今次的演唱會，任何大小事情都親力親為， 演唱會海報便是由她和好友Sukie鍾舒祺一起設計！日前，Grace又親自到贊助商的門店挑選配合今次夏日派對主題的戰衣。除贊助的服飾外，Grace今次也特別邀請了設計師為她度身訂制幾套亮麗的舞台服飾。為了令演唱會內容更豐富，Grace碌盡自己的人情牌邀請嘉賓，到時必定為大家帶來驚喜！

Grace非常重視今次的演唱會，任何大小事情都親力親為。

Grace非常重視今次的演唱會，任何大小事情都親力親為。

Light It Up G.Racie 王君馨 1st Concert

日期：202368

時間：晚上8:15

地點：旺角麥花臣場館

 

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