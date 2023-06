泰國偶像熱已經吹到香港,今年已有多位泰國藝人來港吸金,而且支持者更愈來愈多,今日再有兩對BL劇人氣CP宣布夏天來港開見面會。

憑大熱劇《只因我們天生一對》(2gether)爆紅的Bright、Win,今年2月偕泰版《流星花園》兩位拍檔Dew和Nani以F4姿態來港開騷,繼Dew、Nani在本月中獲品牌邀請出席FENDI by Marc Jacobs 的公開活動後,Bright、Win亦接力再度合體襲港,公布將於7月8日在香港亞洲博覽館舉行《Side By Side Concert Tour In Hong Kong》,售票詳情將於稍後公布。

另一邊廂,同屬GMMTV旗下的First和Khaotung,今日也落實來港消息,並於8月4日舉行首次香港粉絲見面會,屆時會跟港迷近距離接觸,又表示會努力準備舞台表演及各項粉絲福利,場地定在九展MUSIC ZONE,票價三種分為HK$1,880、$1,480、$980。