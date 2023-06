歐洲巡演大獲成功 Red Velvet明日倫敦壓軸演尾場

韓國女團Red Velvet,剛於德國柏林及荷蘭阿姆斯特丹舉行兩場《Red Velvet 4th Concert: R to V》世界巡演,雖然成員Joy因身體不適無限休假,未能隨團成行,但Irene、Seulgi、Wendy及Yeri,仍為歐洲樂迷帶來連串好歌與精彩舞蹈,而且巡演的舞台的主設計,亦以她們的團名為題,標榜紅色與天鵝絨的華麗感覺。

整過歐洲巡演,現場觀眾不但情緒高漲,又熱情高歌歡呼,Red Velvet亦非常寵粉,與全院歌迷進行深度交流,更近距離接觸,將現場氣氛推向高潮。而巡演的演出歌單,包括唱了《Feel My Rhythm》、《Queendom》、《Red Flavor》、《Peek-A-Boo》、《Roller Coaster (On A Ride)》、《ZOOM》等熱門冠軍歌,又有為fans送上《BYE BYE》、《Celebrate》、《My Dear》、《Russian Roulette》、《You Better Know》及《Zimzalabim》等精彩歌曲,用高品質的音樂和表演來震撼歐洲的觀眾。