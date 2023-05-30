楊思琦拍片跳「挖呀挖」 扮可愛加娘爆造型 網民大嗌睇到好尷尬

2001年香港小姐冠軍楊思琦為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極經營內地社交平台，除咗介紹打卡地道小食之外，佢仲會唱歌跳舞，同內地網民互動一番。近日佢又上載新影片到小紅書，今次佢選擇唱出內地湖北靚女幼稚園「挖呀挖老師」黃老師嘅洗腦兒歌《小小花園》，網民唔單止留意佢嘅歌聲同舞蹈，仲將目光放喺佢娘爆嘅肉色打底衣上。
上載歌舞片 可愛作賣點
黃老師憑甜美又清秀嘅樣子，及教小朋友唱洗腦兒歌《小小花園》時嘅可愛動作，一夜間爆紅。楊思琦當然亦把握住呢個「流量密碼」，上載一條以「我的花園種子」為題嘅唱歌跳舞影片，片中嘅佢繼續以「可愛」作賣點，幾乎全程擘大個口，兼做出誇張嘅表情及動作，佢更穿上白色連身裙配上肉色打底衣物，娘味甚濃。唔少網民睇完影片後，紛紛留言表示睇到好尷尬、唔好再扮可愛、及肉色打底衣物好肉酸，例如「很幼稚，建議不要拍這種」、「點解要加肉色top同扮幼稚」、「請你保持一下香港小姐形象好嗎？」、「真的不覺得尷尬嗎？？」、「個肉色打底bra好肉酸」、「救命呀，唔好咁啦！」、「這麼大年紀不要裝可愛 實在受不了 很油膩 尷到不行」及「其實可以上衣換同色背心，不要露出肉色部份，真係有啲尷尬」 等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈