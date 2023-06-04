林志玲自爆主動向AKIRA求婚　不在乎事業和財力因「要嫁給愛情」

林志玲在蔡康永節目中自爆，當初是自己向AKIRA求婚。（圖／翻攝自微博）

記者郭竹倩／綜合報道

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本EXILE成員AKIRA（黑澤良平）結婚，並在2022年生下兒子，不時透過社交平台分享幸福家庭生活。近日林志玲在蔡康永所主持內地談話節目《眾聲》中，自爆是她主動向AKIRA求婚，蔡康永聽完過程後，不禁稱讚林志玲「很勇敢」。

林志玲在節目中透露，她跟AKIRA認識已久，對彼此有一定程度上的了解，並誇讚男方是很認真、有勇氣的男生，當時沒什麼人敢追她，想不到他卻把自己視為一般的女孩子追求，讓她感受到小鹿亂撞般的悸動。