林作遭保險公司炒魷魚 本尊開腔回應︰未來同網民死過

林作因網上言論而被保險公司發聲明割席，本報今午與他聯絡，心情平靜的他表示在公司出聲明前，公司最高層人士已向他接觸，對方稱「搞唔掂，所以要同你終止合約。」他直言得悉後心情很平靜，因為公司有其決定，自己不能控制，坦言現在「無官一身輕」。他續說︰「我終於可以做返林作本色，可以面對輿論作出反擊。即係我以前因為呢個工作，已經好克制。今次遇上一班極端份子，偽善嘅人士，就係度代表社會小眾仇恨聲音。大家睇返佢哋針對我嘅言論，嗰啲先係香港最恐怖嘅人，絕對係香港最惡毒嘅人。」

承諾不會變孤兒單 林作直言會準備好反擊，又認為「金子是會發亮」，完全對自己的前途不擔心，「我今日如常去錄電視節目，直情係有危就有機，對未來充分信心，繼續我嘅生活，今次只會令我更上一層樓。」對於他手上的保險客戶，他表示絕不擔心客戶會變成孤兒單，因為他手上有很多聯絡，會親自挑選合適的人士跟進他們的保單，「全部由我最好嘅人負責，佢哋搵我嘅時候，我已經同佢哋講明自己如果有咩不測，會有最好嘅團隊去負責，佢哋唔會變孤兒單，我一啲都唔擔心。」他表示今早一直收到很多客戶的支持及慰問，所以很感激他們的，自己也很感動，「我有三百幾、四百個客，有好多客已經同我講話撐我，我唔會辜負佢哋，因為我有足夠下線。」 對於「林作保險」這個團隊之後的安排，他表示暫未能可以交代，因為未來一星期仍要與公司開會商討。他說︰「林作保險同顛倒保險業嘅心係一直會落去！仲有方法繼續我嘅事業！」他表示現時首要做的事是反擊網民，「依家係5隻字︰『無官一身輕』教育大眾、影響大眾，係我嘅天命！依家要同佢哋(網民)死過！」