李炘頤為性感打扮餓足半天 Alina首回應與Stanley@MIRROR食Omakase惹負評事件(有片)

李炘頤(Alina)昨日傍晚(2日)出席時裝品牌活動，同場有陳卓賢、周秀娜、吳啟洋、吳家忻、李靜儀和胡卓希等。Alina以一身超性感大露背的貼身裙亮相，非常搶鏡。向來身材fit爆的她表示，原來已餓足大半天，「唔敢食，有肚仔露出來不太好。」問到事前有知會男友Stanley(邱士縉)嗎？她表示，兩人都很開放，男友沒提出異議。
《全民造星V》已選出60強，Alina亦有留意節目，她坦言，入行久了偶然會感迷失，「覺得自己在做甚麼？有咩可貢獻給社會，但睇《造星V》會找回那團火，不需諗太多，繼續做自己想做表達的信息就得。」
未因負評 多顧忌
Alina早前與大表哥(Stanley)慶祝拍拖6周年，拍Vlog分享食Omakase的情侶相處日常，卻惹來網民負評，Alina坦言有留言相關報道，「自己也有反思係咩一回事，但我諗係誇張咗誇大咗，我係有禮貌，所謂遲到都係誇張咗件事，我哋都有say sorry。」明明分享開心事，卻變負面新聞，她回應說，「只可以諗有新聞就代表有人睇你有價值，只不過係咪要用呢樣做新聞？呢個係我自己要諗嘅嘢。(會有所顧忌嗎？)大家太多想像力，無論做咩都有人讚你話你，與其諗咁多聲音，不如拍一啲都係想share的東西給大家看。」問到會否拍更多以情侶檔拍Vlog，她反問，「唔知大家想唔想睇，想睇就拍多。」她表示自己也是圈中人，不會因做鏡仔女友感壓力，對於網民催婚，她表示與Stanley暫時會專注工作，暫未有計劃打算。