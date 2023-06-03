李炘頤為性感打扮餓足半天 Alina首回應與Stanley@MIRROR食Omakase惹負評事件(有片)

李炘頤(Alina)昨日傍晚(2日)出席時裝品牌活動，同場有陳卓賢、周秀娜、吳啟洋、吳家忻、李靜儀和胡卓希等。Alina以一身超性感大露背的貼身裙亮相，非常搶鏡。向來身材fit爆的她表示，原來已餓足大半天，「唔敢食，有肚仔露出來不太好。」問到事前有知會男友Stanley(邱士縉)嗎？她表示，兩人都很開放，男友沒提出異議。

《全民造星V》已選出60強，Alina亦有留意節目，她坦言，入行久了偶然會感迷失，「覺得自己在做甚麼？有咩可貢獻給社會，但睇《造星V》會找回那團火，不需諗太多，繼續做自己想做表達的信息就得。」