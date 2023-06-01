曾志偉帶3小花現身內地直播 何沛珈無人識獲志偉哥打圓場

內地網紅唔識何沛珈

曾志偉於「瘋狂小楊哥」直播中親自介紹藝人們出場，當介紹到2020年落選港姐何沛珈時，未知係咪因為佢知名度唔高，小楊哥與其他網紅流露出疑惑眼神，曾志偉就笑住打圓場：「沒聽過是吧？因為我把她隱藏得很好。」《一舞傾城》製作人王晶亦於直播亮相及幫手帶貨，由於早前王晶曾向小楊哥表示，如果佢可以為自己女兒漲粉10萬，就會拍一套以小楊哥做主角嘅電影《猛男小楊之龍蝦拳》，又可以畀佢親自揀女主角人選。於是，曾志偉用上同一橋段，承諾小楊哥如果可以幫在場藝人漲粉1萬，就會免費幫佢客串電影，而小楊哥說到做到，幫谷婭溦於短短2分鐘內增加至11萬粉絲人數。對比3小花，陳展鵬於直播時只乖乖企喺曾志偉身後，無太多嘅發揮表現。