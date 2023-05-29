懶理性侵醜聞 尊尼事務所搵6歲練習生開騷

日本尊尼事務所已故前創辦人Johnny喜多川爆出性侵旗下未成年男練習生(Johnnys’ Jr.)，事件震驚全國。各大傳媒不斷料，多名受害人公開指證喜多川，甚至事務所前輩級藝人東山紀之更稱：「尊尼這個名字應否繼續存在？」巨大壓力下，現任社長藤島茱莉景子終於跪低，為性侵事件拍片各公眾道歉。尊尼事務所昨日宣布，多達200人的Johnnys’ Jr.於今年7至8月在東京、大阪巨蛋埸館開騷，當中年紀最細成員只得8歲。消息曝光後，外界議論紛紛，鬧爆尊尼處事作風死性不改。

未成年上台睇辦

Johnnys’ Jr.即是尊尼事務所練習生，他們經過一段時間訓練後，就會舉行團體騷吸收舞台經驗，順便為公司搵錢。當中最大目的是給女觀眾「睇辦」，表演突出人氣最高者，代表受到少女、人妻，甚至婆婆歡迎，事務所就會力捧。今次的Johnnys’ Jr.團體騷，關東與關西合共200位練習生，平均年齡15.3歲，最年長28歲，最細只得6歲。負責打理Johnns’ Jr.的事務所ISLAND社長、前組合V6成員井之原快彥表示，關東關西練習生合體是一項盛事，大家要多多支持，見證他們努力的成果。」外界鬧爆尊尼在性侵風波下仍為練習生開騷，令當年的受害者再次受到傷害。