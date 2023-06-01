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娛樂
2023-06-01 12:38:18

帝女花65周年紀念 7月移師澳門演出有特別意思

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帝女花7月移師澳門演出，昨日在澳門舉行新聞發布會。

帝女花7月移師澳門演出，昨日在澳門舉行新聞發布會。

由兩位超愛任白的圈中藝術愛好者陳善之及吳國亮舉辦的「帝女花」65年紀念演出，經年籌劃決定6月7日首先在西九開鑼，並且於7月28至30日在澳門威尼斯人的威尼斯人劇場演出，作為「金沙中國表演藝術計劃」的項目之一。

昨日「帝女花」的製作公司桃花源及金沙中國在澳門舉行新聞發布會，出席者有金沙總裁王英偉、陳善之，吳國亮及多位大老倌包括李龍、南鳳、白雪紅、王志良、林頴詩等。作為香港前藝術發局局主席的王英偉對於「帝女花」十分欣賞，所以馬上列入金沙表演藝術項目，因帝女花是粵劇界的名劇更是省港澳街知巷聞的戲寶，值得支持推介。陳善之透露，在澳門上演此劇有特別意義，當年因歷史問題，香港不少伶人如馬師曾、紅線女、任劍輝、白雪仙等紛紛走避到澳門，澳門也就成了粵劇的庇護所，而任白的結緣也始於澳門，然後才有「帝女花」，紀念「帝女花」65周年在澳門演出特別有意思。

紀念「帝女花」65周年在澳門演出特別有意思。

紀念「帝女花」65周年在澳門演出特別有意思。

《帝女花》65周年澳門巡演 2023 演出詳情： 

日期：

202372829日（星期五及六） 晚上730

2023730日（星期日）下午3

 

場地

澳門威尼斯人 威尼斯人劇場

 

票價：

澳門幣 / 港幣 880         VIP 區）

澳門幣 / 港幣 680        A 區）

澳門幣 / 港幣 480      B 區）

澳門幣 / 港幣 280      C 區）

 

售票處：金光票務

網上訂購：www.cotaiticketing.com

售票處：澳門威尼斯人® 西翼大堂金光綜藝館售票處 

電話訂購：

澳門熱線：+853 2882 8818

香港熱線：+852 3065 9899

中國內地免費熱線：4008 42 9018

帝女花65周年紀念 7月移師澳門演出有特別意思

帝女花7月移師澳門演出，昨日在澳門舉行新聞發布會。

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