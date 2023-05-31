小魚仙｜被指內地票房差因歧視黑人 環時：中非情如兄弟

迪士尼真人電影《小魚仙》喺美國長假期上映，開畫4日收咗1.18億美金，成為該檔期第5高票房紀錄。強勁宣傳攻勢下成績唔錯，不過《小》其實比預期1.2億-1.25億美金低開。
內地南韓票房失利
但係《小魚仙》亞洲票房就……電影日前於內地開畫，戲院俾足場次，預期首日收過千萬人仔，可惜成績不如預期，埋單收得370萬。同日開畫、場次數量差唔多嘅日本動畫《刀劍神域進擊篇》收1100萬人仔，《小》創下迪士尼真人童話電影內地最低開畫紀錄。
《小》唔止內地票房失利，南韓一樣唔收得。新片開畫票房僅排第4，5日收274萬美元（約2100萬港元），輸俾排第1 嘅《狂野時速10》、排第2嘅韓片《犯罪都市：鐵拳掃毒》以及排第3嘅《銀河守護隊3》。電影於韓國受網路水軍恐意攻擊，評分超低搞到網站要暫時停咗個評分功能。
內地海報惹種族歧視爭議
電影除咗美國本土外，於全球51個國家及地區上映共收6830萬美元（約5億港元），整體票房好一般。不過居然有輿論將呢個情況歸咎種族歧視。
新版《小魚仙》由搵嚟黑人女星Halle Bailey做女主角開始就爭議不斷，票房直接反映觀眾態度，全世界反應麻麻，奇就奇在網軍只集中攻擊中國市場，指責內地版《小》海報將女主角P成藍色，係想淡化黑人主演，加上票房慘淡，足見內地種族歧視云云。
官媒指責西方虛情假意
事件越搞越大，連官媒環球時報都出聲回應「迪士尼經典重拍係懶惰」、「中國唔需要荷里活式贖罪，因為中國無侵略殖民其他國家」、「唔好硬扣政治正確嘅帽子俾中國觀眾」，最後仲話「中國同非洲情如兄弟，新冠疫情期間多次向非洲提供疫苗」，指責西方虛情假意等。
內地《小》有幾版海報，其他版本都清楚見到女主角，「海報論」唔成立。票房失利部份原因，歸咎於小魚仙故事戀愛大過天嘅做法不合時宜；加上普遍觀眾評價女主角Halle Bailey唱歌好聽，不過演技一般，中段上岸做人無咗把聲，單靠面部表情時用力過度，做唔到眼神傳情，更似想食咗王子！而為咗政治正確，海王7個女位位唔同種族，唔同膚色，搞到老豆似足到處留情嘅渣男，同樣令人難以投入！
原文刊登於 電影LOL