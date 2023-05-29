容祖兒演唱會｜33場門票賣清光 Joey諗緊加場見歌迷

容祖兒(Joey)相隔四年終於宣佈香港開騷，歌迷久候四年，海報未出，演唱會名未定，內部認購已驚人宣佈超額滿瀉。今日門票公開發售，33場的門票火速售罄。 問到祖兒會否考慮加場，她表示要同公司商量同安排，「其實為防打風落雨等等，可能重有少少檔期。諗緊如果可以，不如好似上次咁，加開慈善場，大家一齊做啲有意義事，實行到等公司再宣佈。」

與歌迷拉近距離 提到今次連開33場，她直言身邊有不少朋友問她是否傻了，「當然開紅館係一個選擇，明年或者會開紅館呢，哈哈。今次我揀 APA(演藝學院)先 ，係好想有一個同觀眾超近矩離空間去分享時光，六年前來過這人騷的，都會明白APA無論係做騷或者睇騷 ，郁會得到另一個層次的感受同感動，而且歌迷都問咗我六年，會唔會再開呢種騷，咁檔期及所有工作都可以配合，就即刻決定再做多次，好想同大家一齊再享受一下呢種近矩離親密時刻。」

與林海峰合作無間 今次祖兒的個唱海報由林海峰(Jan)親自操刀，她說︰「真係好多謝阿Jan，影海報嘅時候佢其實自己好忙，又舞台劇，又好多其他工作，上一次《My Secret·Live》都係佢設計海報，同Wing Sha影，今次我好想原班人馬再出發，所以Jan再忙最後都答應幫我做，由我入行至今佢都一直默默支持我，我幾乎全部紅館騷都係佢幫我錄好多VO，初出道個陣佢又係電台節目大力推介我呢個新人，所以有佢幫我設計海報，我會好安心，依家我經常經過隧道附近個位見到自己張海報，我個心都會諗起佢，好多謝佢揀左呢張相，真係好呈現到一個最舒服悠然自得的我，一張相就已經話到比大家感受到，今次係一個如何私密及悠然自得的騷。」