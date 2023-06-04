姜濤迫自己重睇叱咤演出片段 3分鍾演出好漫長

古巨基與姜濤昨日亮相在網上音樂節目《Music Panda》，二人合唱不少歌曲。古巨基在節目中透露姜濤曾在群組內說︰「基仔呀我覺得不如咁咁咁」之後不夠半分鐘再說︰「唔好意思呀，我頭先唔應該叫基仔，古Sir唔好意思呀！」他續稱有次在群組錄音時，沒想到姜濤的回應竟然是敷MASK的照片，令他覺得姜濤為人好單純及可愛。
成個月唔敢見人
當二人談到入行最開心及沮喪的事，姜濤直言最開心是在《全民造星》奪得冠軍，拿下人生第一個獎項，可以有東西讓父母感到自豪。及後他再憑《蒙著嘴說愛你》在叱咤獲得音樂獎，他稱那時才覺得自己的知名度已經很不一樣，同時也開始感到壓力。他直言最沮喪的事同樣也是在叱咤發生，他認為是入行最沮喪的時間，他說︰「完咗嗰幾日我未知件事去到咁，未意識到件事咁，只知唔唔係幾好。」其後他再開但IG、Facebook，才發現關於當晚他的表現報道是「海量式」，令他那段時間不敢去維園打波、跑步，「好驚人哋望住我，會猝低頭，我唔敢睇嗰個表演，過一個月先敢睇。」
強迫看叱咤演出
姜濤稱直至有一天在家中決定迫自己重看當日的表現，他說︰「嗰個moment迫自己一定要睇，客觀地審視，我唔可以逃避呢樣嘢，一定要搵到唔好嘅地方係乜嘢。跟住坐喺度睇，嘩死，嗰個感覺係……睇嘅時候唔誇張，但睇完低頭唔得迫自己繼續睇，睇完，嘩，嗰三分鐘真係好漫長！」他表示看完之後，感覺像過了一關，同時估計自己要從頭開始，預料自己失去很多東西，就算一個工作也沒有，自己亦不敢埋怨，直至花姐通知他今年會開演唱會及要到西九有演出，他決定要珍惜機會，「一定要令大家我嘅表演可以係點。」