大離婚日｜林日曦無懼「鏡安法」 自覺Tiger最似自己

林日曦年度舞台劇《大離婚日》正在火熱公演，繼田蕊妮主演的獨腳喜劇《大離婚日 —— 妻》完成首演共16場後，林日曦的舞台映畫戲《大離婚日 —— 夫》昨晚（3/6）舉行第12場演出。一眾藝人包括鄧麗欣、何韻詩、周國賢及MIRROR成員Tiger邱傲然昨現身捧場，林日曦於謝幕時更大爆「Tiger事件」的來龍去脈。 林日曦於昨晚謝幕時分享創作此劇的心路歷程，他坦言一年前做《大初戀日》後累得發誓不會再寫舞台劇，後來到了日本又忍不住寫了兩個劇本。他直言「見到你哋好開心，我就好開心」，所以「唔想放棄，好想試下」。他又指這齣舞台映畫戲大部分時間都係一Shot過，用盡所有方法，配合香港演藝學院現場的舞台效果，「希望令本身隔得好遠嘅我哋，可以盡量有一晚拉返近個距離，好似我喺現場一樣」。他指自己公演前一晚「好冇信心，覺得大家會唔接受，但好好彩，得到你哋咁多晚以嚟都係咁好嘅反應，所以我喺度真係好衷心多謝你哋。」

分唔到MIRROR成員 昨日MIRROR成員Tiger現身捧場，林日曦說︰「大半年前，我開始寫 《大離婚日》夫妻呢個戲時，我就覺得點都要幫幫班前夫唱衰嗰班鏡仔，我覺得嗰個女主角一定要鍾意MIRROR入面嘅其中一個。咁我係男人嚟，我係完全唔熟MIRROR，我差唔多唔識分佢哋12個人，所以我開始上網搵佢哋啲訪問片段嚟睇，我真係睇咗好多，我諗住搵其中一個成員寫入去，就喺呢個時候，我留意到喺每一條MIRROR訪問片段入面，硬係喺個角落頭會有一個長髮男人，佢默默揸住一堆咪，遞畀企後面嘅姜濤。咁你哋知啦，姜濤都好多嘢講㗎嘛……我意思係，記者要佢答好多問題，OK？所以佢講好耐。如果我係負責遞咪嗰個人，我一定心諗：『頂你講完未？好L攰呀隻手！』」全場爆笑。 他續道：「但呢個長頭髮嘅男人，冇唔耐煩，佢收得好埋，我嗰時喺度諗：『呢種人，唔多說話，默默做事⋯⋯似我！』收收埋埋嘅人，一爆就會不得之了，所以我揀咗佢寫入劇本，好多謝Tiger唔介意畀我唱衰。咁佢都冇得介意啦，因為記者問到，佢哋身為偶像，係只能夠答唔介意㗎咋。」