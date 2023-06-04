周湯豪高雄開騷月底來港 為演出戒糖戒足一個月

「全能天王」周湯豪（NICKTHEREAL）昨日在高雄舉行演唱會，為了將高雄的風土人情加入演唱會內，他更在開騷前一天到瑞豐夜市拍片，與團隊連夜趕工，並加碼獻唱《你是我的菜》，回應高雄粉絲的愛。
為了高雄場演出，周湯一個月前就積極備唱與練舞，身為「甜食控」的他，不僅戒糖、戒澱粉、吃得健康，還每天抽空健身，身材顯得精壯不少。為了完美呈現演出，身兼多職的他從燈光、衣服、舞台走位、視覺排版設計都親力親為，跟製作團隊從早盯到晚，睡眠嚴重不足，他在總彩後他忍不住打趣：「我怎麼覺得好像比台北場難了這麼一點點，還是很耗體力、緊張。」2天前中暑的他，在踏入高雄巨蛋場館前，特別在場外曬了10分鐘太陽，藉高雄熱情的陽光紓緩緊張，相當有儀式感。
演唱會先由一班模特兒行騷，之後周湯豪一身白色帥氣西裝，登上一米高升降舞台演唱《Good Life》，開心直呼：「高雄！」並率領共12名舞者帥氣唱跳《All these girls》與《SNG》，時而轉換電音、搖滾曲風，展現他不同音樂樣貌，不少女粉絲紛紛「脫罩」致敬。周湯豪在尾聲時更直接唱進觀眾席，超近距離與粉絲互動與盡情跳舞。
他在演唱會穿插的VCR中回顧出道至今的心路歷程，透過自我實現，讓粉絲們知道他們在支持的周湯豪是什麼模樣，他也感性表示：「很開心『REALIVE』走到第三場高雄，很多人等待13年，很多人還沒看到這個秀，接下來我們要去香港，希望可以去很多很多的地方，把我的音樂讓大家看見。」高雄場落幕後，「REALIVE」將於6月24日移師香港九龍灣國際展貿中心舉辦。