周湯豪高雄開騷月底來港 為演出戒糖戒足一個月

「全能天王」周湯豪（NICKTHEREAL）昨日在高雄舉行演唱會，為了將高雄的風土人情加入演唱會內，他更在開騷前一天到瑞豐夜市拍片，與團隊連夜趕工，並加碼獻唱《你是我的菜》，回應高雄粉絲的愛。

為了高雄場演出，周湯一個月前就積極備唱與練舞，身為「甜食控」的他，不僅戒糖、戒澱粉、吃得健康，還每天抽空健身，身材顯得精壯不少。為了完美呈現演出，身兼多職的他從燈光、衣服、舞台走位、視覺排版設計都親力親為，跟製作團隊從早盯到晚，睡眠嚴重不足，他在總彩後他忍不住打趣：「我怎麼覺得好像比台北場難了這麼一點點，還是很耗體力、緊張。」2天前中暑的他，在踏入高雄巨蛋場館前，特別在場外曬了10分鐘太陽，藉高雄熱情的陽光紓緩緊張，相當有儀式感。