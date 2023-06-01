劉俊謙趕拍Netflix台劇《誰是被害者》第2季 藤岡靛挑戰全中文對白學大尺度俗語練習

Netflix台劇《誰是被害者》首季播出後獲得熱烈迴響，新一季如火如荼拍攝中，今日（1日）強勢回歸的原班人馬許瑋甯、王識賢、張再興，攜手驚喜加入的重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙，一同於台灣首度亮相，出席《誰是被害者》第2季媒體探班記者會。片場正在進行導演陳冠仲執導一場飾演檢察官的藤岡靛，和飾演警隊隊員的張再興，因案情被媒體搶先在查案過程爆料，兩人的精彩對手戲，一睹劇中檢警辦案的緊張氛圍。 藤岡靛誤會飾演日本人 談及當初決定參演《誰是被害者》的心情，藤岡靛竟坦言這是一場美麗的誤會：「其實在一開始收到邀約的時候，還以為是要飾演一位從日本過來的檢察官，結果後來才發現居然是要用全中文來詮釋的台灣檢察官！」但被問及有沒有後悔接演，藤岡靛則笑說：「我就當成給自己一個很大的挑戰啦，也有為了要以全中文詮釋和檢察官角色，提前到台灣上台詞課，沒有拍攝時也有持續上課，還實際拜訪了檢察官。」對手演員張再興也分享兩人另類交流方式，竟是俚語（地道俗語）教學：「因為他（藤岡靛）知道我有一本寫了很多俚語的小本子，就每天都會自己指定要來跟我學，我就教了他很多可以把妹的。」結果在藤岡靛準備開口要發表自己的學習成果時，卻被張再興打斷說：「哎呀，先不要好了，我很怕尺度太大。」笑說教壞藤岡靛，互動現場笑聲連連，讓坐在一旁的演員群紛紛表示想學。

劉俊謙孖許瑋甯多對手戲 首季以嗜血社會線記者形象深植人心的許瑋甯，首爆徐海茵（許瑋甯 飾）此次在第2季中因各種職場利害關係，竟憤而辭去記者工作，轉職成基金會的公關：「第一季的徐海茵為了維護她所想守護的社會正義，可以說是遊走在道德邊緣的記者，但在第二季轉向到了基金會去當公關，就升格成『佛系嗜血』，選擇用另一種方式去保護她所在乎的人事物，很期待能在第2季，讓大家有機會看到徐海茵的更多面向。」而和許瑋甯有許多精彩對手戲，在劇中飾演救助失家青少年基金會執行長的劉俊謙，因為欣賞徐海茵的工作能力，力邀她加入基金會，戲外也大讚和許瑋甯合作非常輕鬆愉快，劉俊謙稱：「因為她是一個很溫柔、很平易近人的人，在表演上她很專業，也經驗豐富，我很享受跟她在表演上的互動交流！」談及跨海來台拍攝至今的心情，劉俊謙分享：「這個劇組真的非常有默契，拍攝起來非常順暢。對我來說，最大的困難其實是用國語演出，因為畢竟不是母語，所以在預備每場戲之前，我都會不斷練習對白，希望可以好好發揮。」被問及兩人是否會有感情線，許瑋甯則露出神秘微笑，妙答：「那就要看張孝全的表現囉，但也有可能是跟小廖啊，畢竟第一季海茵跟小廖也很像是一對歡喜冤家，可能孝全跟識賢哥才是真愛吧！」站在一旁的張再興也開玩笑說：「其實小廖一直都有傳訊息給海茵啊，但都沒有被回覆。」