全民造星V｜ 60強誕生 71號C Plus退賽揀17號Hayson頂上

ViuTV選秀節目《全民造星V》昨晚播出一集已選出60強，下星期展開分組對決，紅組、藍組兩組導師在復活區揀出心水組員，共有15人成功「復活」，陳蕾、On仔率領紅組就有5號James、13號Tiger Foo、26號阿澤、31號Andy、36阿O、41號Hei、56號MK、76號Hayden。而獲馮允謙、韋羅莎「復活」嘅包括15號宇軒、40號Jackson、58號Lubia、55號Jeffrey、57號Jake Wong、86號Cho Lewis、89號Tim。

不過已躋身60強的71號參賽者C Plus，突然表示已決定退賽，原因是身為霹靂舞蹈員的他望備戰奧運，繼而讓出60強席位，此時陳蕾、On仔即選出17號Hayson（郭澧羲）頂上，徘徊被淘汰邊緣的Hayson，聽到入圍60強立即爆喊，自言C Plus就好似他的救命恩人。

