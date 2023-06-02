全民造星V｜19歲天宇遭滅燈入復活區鬧評判知衰道歉 被翻舊帳曾恐嚇街頭表演者

講大話斷正

雖然在比賽時，天宇表現不俗，獲評判陳詠燊及EdwardChan以兩盞藍燈本可以殺入60強，但導師及監製也認為他好難搞，導師們亦不為所動，Edward此時就話：「我盞藍燈係有條件，想你用唱副歌方式再唱主歌，如果你達唔到我心目中要求，我係會收番呢盞藍燈。」結果Edward指他有咬字不清，天宇即場被搣燈，進入復活區的天宇其後在鬆一口氣房自言好嬲兼躁底，表示：「啱啱兩盞燈時，佢叫我再唱一次，我以為佢（Edward）唔會取消，我已經按照佢要求改變唱腔，佢都照撳走我個燈，冇嘢好講，嗰吓好嬲，講真，憤怒嘅﹗我唔覺得我咬字有問題，因為普通話﹑國語係我嘅母語，我講普通話一定多過佢講白話，咬字方面有咩問題呢？佢可以話我唱腔有問題，但我真係唔覺得咬字有問題，每個字讀出嚟都清楚，好老實好躁底，可能我唱歌唔啱你所願，你覺得好難聽，但唔係以咬字唔清楚好輕易將一個人扔進復活區，而且我認為﹑我自問我實力係唔會差過某啲喺60強嘅選手。」節目播出後，天宇被大批網民狙擊，更湧到其IG洗版猛烈批評，天宇則在限時動態寫：「對不起，曾經的我是一個不折不扣的壞人。而我將會用餘下嘅時間重新出發。」