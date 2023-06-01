全民造星V｜子博曾為MC林家謙伴奏靠結他solo復活 22歲Jake Wong被花姐問「識咗幾耐就上床？」

《全民造星V》今晚播出第13集，共有8位參賽者登場，今集可謂「MC」老是常出現，包括經常為MC彈結他伴奏的72號子博，被寶姐和陳蕾指「有點MC影子」的91號Hector，不過MC之名不是打入60強的保證，Hector以三盞紅燈出局，子博則在最後關頭以「結他solo」自救，一度令韋羅莎落淚，最後進入復活區。今集最令人驚訝是花姐連番追問參賽者拍拖上床等問題。

子博想企中間 現年24歲的子博是的音樂工作者，曾為MC、許廷鏗和林家謙等的演出彈結他伴奏，他在首輪面試時直言，不想企側邊，參加《造星V》只因想站中間，他憶述有次跟MC一起演出，獲觀眾熱烈掌聲，「很美好但亦好虛無，因為唔屬於我，而係屬於MC，只不過我身在其中。」他選擇自彈自唱原創曲 《重迴那天不告別》，可惜連一盞燈也沒有，被評判Edward Chan指未有展現彈結他的強項。子博即時提出：「我想藉今次機會，想再彈一次結他畀評判聽。」結果，子博的結他solo演出，獲Edward Chan給予一盞燈，有得留低進入復活區。

中二病的獨L 22歲的Jake Wong自認是獨L創作歌手，自我介紹時自稱「刺客」，又自嘲在中二病，一副輕佻模樣令花姐擔心，竟被花姐當眾連環追問他私密問題，包括：「現在有拍拖嗎？」「最多一個搭幾船？」、「現在那個交往了多久」、「識咗幾耐就上床？」他雖然大感驚訝，一度反問：「這問題……可以回答嗎？」但亦如算回答(上床的一題，靜音處理，保障私隱)。Jake Wong演唱原創歌曲《詭秘事物管理員》，獲Edward Chan一盞燈進入復活區。花姐的追問在網上引起熱話，她在節目中表示只想了角參賽者背景。