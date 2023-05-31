亞洲天王Rain夥拍「大滿貫影后」金荷娜 合演Disney+浪漫復仇韓劇《Red Swan》

前職業高爾夫球手及現任親善大使吳圓秀(金荷娜飾)嫁入豪門後，一直忍受丈夫的不忠，直至一個晚上遭逢生死之劫，遇上拯救自己的男人，改變一切命運！完洙開始正視婚姻問題，並漸漸愛上這位拯救自己於水深火熱之中的男人，浪漫復仇韓劇《Red Swan》(中文名待定)，由「大滿貫影后」金荷娜夥拍唱而優則演的Rain鄭智薰擔綱主演，即將於Disney+獨家上線。

出生於貧困家庭的吳圓秀為求改變命運，努力成為了一名世界知名的高爾夫球手，成功吸引了未婚夫–華仁集團的繼任人金容國(鄭糠雲飾)的目光。為了償還母親的債務，圓秀決定嫁給容國，但很快就發現到丈夫的不忠，瞬間破壞了看似美好的幸福未來。十多年間，圓秀一直忍受著，希望丈夫會有浪子回頭的一天，直至在生命中最重要的一個晚上，所有事情產生翻天的變化！在作為親善大使首次於馬尼拉出席活動時，不幸陷入槍戰當中，幸得保鑣徐道允(Rain飾)英勇拯救逃出。圓秀漸漸對這位隨身保鑣產生感情，並開始正視自身的婚姻假象，可是徐道允真正動機現在才逐步浮現。

《Red Swan》由《紳士的品格》(A Gentleman’s Dignity)、《On Air》女星金荷娜主角，拍住「亞洲天王」Rain飾演別有動機的保鑣，演出陣容還有《誘情嫉妒》(You Are Too Much)、《鬼村：殺人魔之女》(Sooni)韓國男星鄭糠雲飾演偷食成性的華仁集團繼任人金容國，《我們的新紮學堂》(My Rookie Cops)、《催眠頻率》(Hynopsis)徐梨淑飾演華仁集團行政總裁朴美仁。劇集由《只想愛》(Only Love)、《三姊妹》(Three Sisters)編劇崔允貞撰寫劇本，《和遊記》(A Korean Odyssey)、《窩心餐廳》(Warm and Cozy)導演朴洪均執導。