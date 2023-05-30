中銀香港︱推廣BoC Pay 消費券獲男友探班 楊偲泳推介轉會即賺$100獎賞

香港特別行政區政府(「政府」)早前宣布，下月派發第二期消費券計劃，中國銀行(香港)「中銀香港」全力支持政府，推出全新及現有客戶成功以BoC Pay領取消費券，可享$100「現金賞」，以及高達免$5,000「加碼理財賞」，並找來億萬票房女星楊偲泳(Renci)，夥拍KOL小斯，化身Shopping 天后及着數Hunter拍攝宣傳照及廣告片，推廣「勁賞全城Pay」。
第一次參與中銀香港BoC Pay消費券推廣工作的Renci，首度與深受網民歡迎的人氣著數KOL小斯合作，並在片中大玩quick change造型。問及首次和小斯合作的感受，她表示：「我一直有follow小斯的facebook同IG專頁，他網羅城中最hot最抵的日常消費、旅遊、機票酒店優惠及資訊，絕對是一位名符其實『着數Hunter』。因為我同朋友都好鍾意旅行和購物，所以大家在通訊軟件都開設了一個『福利group』，更成日傳送小斯推介的offer，所以我非常感謝BoC Pay讓我有機會見到小斯本人，可以即場向他請敎不少著數攻略。」
鼓勵朋友轉會賺取$100現金賞
提到第二期消費券登記及轉會期即將開始，Renci已計劃好轉用BoC Pay，並表示：「我一直想買一部美容機，放工後可以在家中護理皮膚，但可惜太貴不捨得買，現在我可以用消費券正式入手。」此外，Renci亦第一時間叫齊朋友「轉會」BoC Pay，她解釋：「因為全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，會有$100現金賞，還有總值高達$5,000元加碼理財優惠，當中以港元定存特優年利率、旅遊保險保費折扣、外幣兌換等優惠最吸引我，『轉會』真的著數多多！」
美國影展奪新星獎
拍攝期間，Renci獲一名10歲混血小鮮肉Yanson探班，並送上鮮花為她打氣，兼祝賀她在《芝加哥亞洲躍動影展》(Asian Pop-up Cinema)憑《毒舌大狀》奪得璀璨之星獎(Bright Star Award)，令她全程心情興奮，流露甜美笑容。Renci笑言：「Yanson 是我好朋友的兒子，我經常叫他做『小男友』、叫朋友做『奶奶』，希望等他長大後可以嫁給他。哈哈！同時，Yanson 7月生日，我計劃以BoC Pay登記領取消費券，把握連串消費優惠，為『小男友』準備生日禮物。」
全新及現有消費券客戶，成功以BoC Pay領取消費券，均可享$100「現金賞」。若客戶首次以BoC Pay領取消費券，可於6月5日起，在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶即可，更多查詢及詳情，可溜覽下列網址：www.bochk.com/s/e/bocpay