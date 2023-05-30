中銀香港︱推廣BoC Pay 消費券獲男友探班 楊偲泳推介轉會即賺$100獎賞

第一次參與中銀香港BoC Pay消費券推廣工作的Renci，首度與深受網民歡迎的人氣著數KOL小斯合作，並在片中大玩quick change造型。問及首次和小斯合作的感受，她表示：「我一直有follow小斯的facebook同IG專頁，他網羅城中最hot最抵的日常消費、旅遊、機票酒店優惠及資訊，絕對是一位名符其實『着數Hunter』。因為我同朋友都好鍾意旅行和購物，所以大家在通訊軟件都開設了一個『福利group』，更成日傳送小斯推介的offer，所以我非常感謝BoC Pay讓我有機會見到小斯本人，可以即場向他請敎不少著數攻略。」

鼓勵朋友轉會賺取$100現金賞 提到第二期消費券登記及轉會期即將開始，Renci已計劃好轉用BoC Pay，並表示：「我一直想買一部美容機，放工後可以在家中護理皮膚，但可惜太貴不捨得買，現在我可以用消費券正式入手。」此外，Renci亦第一時間叫齊朋友「轉會」BoC Pay，她解釋：「因為全新及現有客戶成功以BoC Pay領取第二期消費券，會有$100現金賞，還有總值高達$5,000元加碼理財優惠，當中以港元定存特優年利率、旅遊保險保費折扣、外幣兌換等優惠最吸引我，『轉會』真的著數多多！」