三聖邨的Little Mermaid｜關於美人魚的等價交換 湯駿業：將來想要美好生活 拿甚麼出來換？(有訪問片)

美人魚為與所愛共同生活，以甜美靚聲換取一雙腳，是否等價交換，見仁見智。這童話令湯駿業(Ah Dee)反思，「在香港生活，若我們想將來有美好的生活，會拿甚麼出來換？」他與梁祖堯聯手打造的《三聖邨的Little Mermaid》(下稱《三聖邨》)音樂劇場，正是一個圍繞美人魚的香港故事，三聖邨所屬的屯門區，是Ah Dee成長的地區，故事啟發自阿祖讀書時聽聞的都市傳說，結合當下生活感受，「大家生活在香港地，很多事都是一齊面對，一睇就知有共鳴。」作為風車草劇團「災難三部曲」的最終章，原定演出15場火速爆滿，現加開6場，明日(2日)公開發售。

結合港日的人魚傳說 《三聖邨》由阿祖和Ah Dee聯合執導，阿祖兼任編劇，故事創作起點源自真實經歷，「我以前住香港仔，讀小學或初中時，有一次放學經過香港仔海旁與鴨脷洲之間，見很多人聚集，那時互聯網還未興盛，大家都沒有手機，聽到街坊問『捉到未？』聽聞在海鮮碼頭捉到美人魚，兩大電視台都有去採訪，但最後不了了之。有傳說指美人魚恐嚇如果不放走牠，就會製造大災難毀滅整個香港，所以大家釋放了那美人魚。我好奇若這事發生在現代，又會怎樣？」阿祖形容美人魚像怪獸，「假如在海灘發現美人魚，大家都會驚，這次還融入日本真實的人魚傳說，就是食過人魚肉，會長生不老。」

屯門仔的私心 源於香港仔的傳說，何以變成三聖邨的故事？Ah Dee自首說，「我在屯門長大，很熟悉三聖邨，因為我姨姨住三聖邨。單聽邨名以為是3個聖人的故事，原來這邨真的有很多舊聞傳說，例如有嚿大石，不能移動，否則有血光之災。」他認為，三聖邨算是屯門較早期填海發展的屋邨，仍保留很多地道色彩，又帶點神秘感，反觀鯉魚門賣海鮮的印象太強。 口 齒不清唱歌仔 阿祖透露，劇中6位角色，既有已潛伏上岸的人魚，也有食過人魚肉，已長生不老的人，好想食人魚肉的，或知道秘密但好想保護人魚的人。選角方面，阿祖和邵美君演人瑞養父母，總能供應稀有品種的海產，他形容，「有點口齒不清，幾得意的新嘗試，沒對白怎算？」阿祖補充說：「他口齒不清到近乎啞，要用大量身體語言去表達，但放心，他仍會唱歌，不說話但會唱歌，演技大挑戰。」Rosa演能幹的婦科醫生，卻留有一頭似小魚仙Ariel的紅髮，胡麗英與Ah Dee演恩愛夫妻，她自爆將真實人生搬上舞台，「角色人老珠豬黃，實不相瞞我已走到停經階段，最大的挑戰是將自己人生赤裸呈現。」