西灣河新盤｜THE HOLBORN現樓單位有得睇 會所連英式園林約1.2萬方呎(多圖)

恒基地產(012)西灣河新盤THE HOLBORN已屆現樓，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目已進入交樓程序，預計最快月內以現樓推售。發展商早前開放項目會所及2個現樓示範單位予傳媒參觀。
韓家輝指，項目住客會所「CLUB HOLBORN」連英式園林佔地約12,000方呎，由英國著名室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造，提供16項設施，
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，住戶可在Fireplace或在「British Steps」的長階雅座享受休閒時光；健身室設備一應俱全，引入歐洲先進器材，包括意大利REAX COMPACT、REAX RUN及德國ICAROS Cloud，讓住戶透過全身認知和反應訓練，提高協調性和平衡性，寓訓練於娛樂。至於天台可讓飽覽維港美景，設有休閒設施，住戶可舉辦Day Glamping或露天電影會。
A座31樓A1室兩房無改動示位
發展商向傳媒開放的現樓示範單位，其中1伙為A座31樓A1室，實用面積452方呎，兩房連儲物室間隔。客飯廳以長形布局，間隔方正實用，兩旁外接露台及工作平台，可增強對流通風效果，亦提高採光度。層與層之間高度約3.5米，空間感十足。玄關位置亦設有儲物室、儲物櫃及天花櫃，大大提升收納空間。兩間睡房間隔同樣方正，其中主人房更設L形玻璃窗。睡房更採用由意大利高級品牌BARAUSSE，與恒地共同研發的房門及門框，三邊裝配特幼鋁質邊框，配合磁力門鎖及防撞膠條設計，大大減低開關門的聲響。加上下降式門阻設計，能達致隔音防塵效果。
廚房採用開放式設計，單位配備德國高級電器品牌Miele的蒸爐及抽油煙機，意大利品牌Mia Cucina嵌入式煤氣煮食爐，亦配有德國西門子雪櫃及洗衣乾衣機，時尚實用。浴室精選意大利獲奬品牌，GESSI及the.artceram的衛浴設施及配件，同時裝設PANASONIC浴室寶及伸縮晾衣架。設計簡約的鏡櫃更備有USB插槽，生活盡享貼心舒適。
A座31樓A10室一房無改動示位
另一伙為A座31樓A10室，實用面積277方呎，一房連儲物室間隔。客飯廳以長形布局，間隔方正實用，易於擺放家具。客飯廳外接露台，提高室內採光度。層與層之間高度約3.5米，空間感十足。
睡房屬套房設計，間隔同樣四方實用，設特大玻璃，將自然光引入室內，亦能提升空間感。睡房更設有專屬衣櫃，高度延伸至天花，間隔巧妙實用，櫃內更配置多項升級設備，包括指紋鎖保險箱及摺疊式梯級，貼心照顧住戶所需。
廚房採用開放式設計，自成一角。單位配備意大利品牌Mia Cucina的嵌入式煤氣煮食爐，亦配有德國西門子蒸爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機，時尚美觀。浴室精選意大利獲奬品牌，GESSI及the.artceram的衛浴設施及配件，同時裝設PANASONIC浴室寶及伸縮晾衣架。鏡櫃設計簡約，更備有USB插槽。
THE HOLBORN提供420伙，間隔涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎220至237方呎，佔約34%；一房標準單位實用面積由253至314方呎，佔約57%；兩房標準單位實用面積為452方呎，佔約6%。當中3樓及32樓設有特色單位，佔約3%，附設平台及/或天台。