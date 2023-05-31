粉嶺北新盤｜One Innovale推動可持續發展　邀中學生參觀認識藝術住宅項目

恒基地產早前邀請一班瑪利諾中學修讀生物學科的學生，參觀粉嶺北新盤「One Innovale」，讓學生了解如何糅合創新科技、藝術和可持續發展如何融入住宅項目。
螢火蟲園模擬自然環境
今次參觀其中一個重點項目就是「螢火蟲園」。團隊匠心打造螢火蟲宜居的生態環境，由一草一木，以至水質、土質和濕度、石頭種類及微氣候設計等，每項細節均模擬適合螢火蟲生長的自然環境，希望創造一個優質、無污染的居住空間讓螢火蟲棲息。
「螢火蟲園」為保育基金會主席麥肇峰先生，首次參與香港私人住宅項目的螢火蟲生態及保育諮詢。參觀當日他於線上與同學交流，親身講解螢火蟲園的生態系統設計，期間團隊更將螢火蟲帶到現場，讓學生可以親眼觀賞「漆黑中的螢火蟲」，了解牠們對生態環境的重要性，學會欣賞大自然。
蝴蝶花園吸引蝴蝶棲息
另外，學生亦參觀了One Innovale中的蝴蝶花園，學生用手機透過AR技術，在場內捕捉蝴蝶，即時了解不同蝴蝶品種和特性，蝴蝶花園項目亦提供一個高品質的無污染環境，再配合園藝師特意挑選花種，吸引蝴蝶來到這裡棲息。
之後一眾學生亦參觀了全港首個配備全自動室內水耕系統的水耕農場。One Innovale的住戶能透過鏡頭監察植物生長情況，即使安在家中也可以體驗有機種植；項目另設 「都市農場」，讓住戶親身參與種植，更可將現摘新鮮蔬菜帶到家中餐桌，在居住地方體驗綠色田園生活，也幫助建立社區鄰里關係。