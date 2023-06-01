瑜一．天海特色戶 擬招標售 挑戰呎價新高

踏入6月，發展商積極籌備推盤安排。華懋集團與港鐵(066)合作的何文田瑜一第IA期瑜一．天海將加推新一批單位應市。華懋集團銷售總監封海倫透露，最快兩周內加推向南維港兩房連儲物室等單位應市，另會招標推售特色單位，有信心挑戰「瑜一」系列所錄約4.2萬元呎價新高紀錄。她稱，項目昨售出第2B座5樓B室，實用面積525方呎，成交價1,356.14萬元，呎價25,831元。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，瑜一．天海迄今累沽51伙，套現約7.2億元；而「瑜一」系列自今年3月開售以來累售408伙，佔可售單位約81%，套現近69億元。

NOVO LAND最快周末加推單位

此外，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期示範單位已對外開放，新地代理總經理陳漢麟透露，首日錄約3,000人次參觀，估計周末為高峰期，項目將於明日起收票，最快周末決定加推單位安排。

十大屋苑5月成交創近5年低

至於二手吹淡風，中原十大屋苑5月共錄94宗成交，較4月150宗跌37.3%，見2018年10月75宗後、近5年新低。當中僅得映灣園宗數上升，以及新都城宗數無升跌，其餘8個屋苑成交量均回落，跌幅最大為海怡半島，5月僅錄5宗，按月少9宗或64.3%；太古城則錄8宗，按月減12宗或60%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，本港跟隨美國加息，買家入市態度較為觀望，近日股市波動亦影響買家入市意欲，留意到部分投資者棄股換樓，物業將再次成為投資者的避險工具。

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