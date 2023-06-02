樓價指數｜CCL按周跌0.61% 終止連升3周走勢 中原：料樓價短期續反覆爭持

二手樓價表現回軟，中原城市領先指數CCL最新報166.88點，按周跌0.61%，結束3周連升，是次反映5月4日美國及本地銀行加息後首周。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受港元拆息向升，美國債務上限危機，股市下挫等因素影響，二手樓市觀望氣氛濃厚，成交淡靜，短期整體樓價繼續反覆爭持。
楊明儀表示，今日(2日)美國參議院通過暫停債務上限法案，港股大升，市場預期聯儲局6月暫停加息的機會升溫，對本港二手樓價的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.42點，按周挫0.74%。CCL(中小型單位)報166.83點，按周回落0.64%。CCL(大型單位)報167.15點，按周跌0.48%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊連升3周後回軟，走勢反覆。
港九樓價跌逾1% 新界逆市造好
本周四區樓價二升二跌，各自反覆爭持。新界東CCL_Mass報180.97點，按周升0.47%，連升2周共0.9%。新界西CCL_Mass報156.74點，按周增0.46%，連升3周共3.42%。港島CCL_Mass報170.23點，按周跌1.09%，終止3周連升。九龍CCL_Mass報161.83點，按周瀉1.92%。
2023年計，CCL累漲6.45%，CCL Mass上揚7.75%，CCL(中小型單位)增7.81%，CCL(大型單位)微升0.29%。港島飆9.19%，九龍增7.33%，新界東漲6.45%，新界西升7.78%。
138個成分屋苑中，有48個或近35%屋苑本周調整實用呎價按月回落，其中跌幅較大屋苑有深灣軒(8.34%)、海逸豪園(10.54%)、帝峰．皇殿(18.2%)、沙田第一城(8.6%)、藍天海岸(7.8%)及采葉庭(9.1%)。
今天(2日)公布的指數，根據今年5月22日至28日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成的交易是在今年5月8日至14日簽臨時買賣合約，是今年5月4日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行宣布上調最優惠利率0.125厘後首周的市況。