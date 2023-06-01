有樓睇｜歌賦嶺品味靚裝洋房 連花園及天台 叫價1880萬

隨著古洞北及粉嶺北新發展區逐步落實，該兩區一帶將來的發展潛力愈趨擴大。位於粉嶺古洞南的洋房屋苑歌賦嶺，由253座獨立及半獨立洋房組成，入伙至今有10年，現時屋苑有一個單號屋洋房放盤，樓高3層，地下設有私人花園及3樓為天台，全屋附有品味靚裝修，加上特高樓底，居住環境和空間均舒適優越。

樓底高 全屋米色裝潢 空間感足

上述放盤洋房為歌賦嶺單號屋，3層高的洋房實用面積共1,315方呎，間隔為套三房，現叫價1,880萬元，平均呎價14,296元。單位地下為客飯廳、廚房及花園，花園設有涼亭及兩旁設有花槽，閒時可在花園裡放空或栽種植物，感覺非常寫意。單位的2樓是三間睡房，其中主人套房外接露台，景觀以內園為主。每個房間的間隔都頗闊落四正，加上樓底高，空間感十分充裕舒適，加上全屋以米色為主調，保養新淨，配合簡約自然的布置，塑造出安靜優雅的的居家風貌。