新盤積極｜NOVO LAND提價逾2%推售

新界區焦點上車全新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期昨公布首張價單，涉及186伙，以60日現金付款計劃提供最高15%折扣優惠計，折實價334.73萬元起，折實平均呎價13,598元，較3個月前推出的項目第2B期13,288元加價約2.3%，惟較區內二手半新盤近期平均呎價折讓達18%。

首批單位實用面積245至705方呎，涵蓋19伙開放式、7伙一房、99伙兩房及61伙三房，折實價334.73萬至946.81萬元，折實呎價12,701至14,667元。入場單位為Arreso第5座3樓F室，面積245方呎開放式，折實價334.73萬元，呎價13,662元。發展商提供3種付款計劃，除60日即供付款外，另設靈活付款計劃最高享12%折扣，而才俊及升級靈活付款計劃最高享3%折扣，兩款計劃更分別可享3.75%及9%的印花稅直送。此外，項目提供「置稱心」按揭利息保障，以及Super漸進式供款計劃．第一按揭貸款，僅適用於開放式及一房單位，最高貸款額為樓價的85%，貸款年期30年。

新地副董事總經理雷霆形容首批單位屬「北都繼續歡騰價」，近日項目第1期開始收樓，買家能夠以優惠價錢購入高質素單位實屬「萬眾歡騰」。新地代理總經理陳漢麟表示，項目示範單位已開放參觀，周五起收票，最快6月初開售。今期首批單位稍為加價，他解釋是主要反映市況及物業質素。

較同區二手折讓最多18%

事實上，今期折實平均呎價仍較去年8月推出的第1B期13,998元低約2.9%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，屯門區半新屋苑如瓏門、豐連及珀御近期二手平均呎價約1.45萬至1.66萬元水平，相比之下NOVO LAND今期首批折讓約6%至18%，料受到剛需客追捧，估計首批單位可「一Q清枱」，相信加推輕微加價，市場亦能承受。

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