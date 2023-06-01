新盤登場｜協成行筲箕灣項目命名「傲華」 提供156伙 最快月內推售

由協成行發展、位於港島筲箕灣東大街121號全新精品發展項目今天(1日)正式命名為「傲華」(ORIA)，提供156伙，戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色單位，最快月內推售。

單位面積由 190 方呎起

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，項目樓高23層，單位實用面積介乎190至737方呎。其中開放式涉54伙、一房佔72伙、兩房設18伙，而連平台或天台的特色戶提供12伙。

張詩敏透露，項目的售樓說明書、示範單位及價單已準備就緒，部署本月內推售，定價會參考同區一手及二手項目，以及近期推出市場的新盤。