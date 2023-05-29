工商舖市況｜4月登記389宗挫22% 5月轉旺回穩

據利嘉閣(工商舖)地產資料顯示，4月全港共錄389宗工商舖物業買賣登記(數字主要反映2至4星期前市場實際狀況)，較3月大減22%，為今年連升3個月後首回落，惟仍屬近10個月次高水平；至於月內買賣合約總值高見94.49億元，按月背馳大增25%，創近4個月最多，主因受工廈錄得巨額強拍及轉讓登記所刺激。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，4月份工商舖市道一如之前預期，因長假休戰及工作日數減少而回落，惟5月份已見再度轉旺，料後市續穩中向好。

工廈成績最佳 店舖最差

按工商舖三個物業類別劃分，工廈4月登記量挫逾兩成，惟仍屬近10個月次高水平，以宗數計仍是登記量最多的類別，佔整體比例維持在58.6%徘徊。4月全月工廈共錄得228宗買賣，按月跌22%，而月內涉及買賣登記金額激增至64.69億元，按月漲1.32倍，創近20個月最多，主因是受惠月內有兩宗巨額工廈強拍及轉讓登記帶動。

商廈買賣登記量方面，同樣隨整體大市回落，惟跌幅相對輕微，總結4月全月，商廈共錄得92宗買賣登記，較3月的104宗減少12%，是三類物業中跌幅最細者。此外，在2,000萬元以上3個銀碼層商廈登記量急降拖累下，4月份買賣登記金額急挫近半(49%)，險守10億元大關，僅錄得10.04億元，為近7個月第二低水平，當中月內未有錄得任何5,000萬元或以上的大額登記，反映月內高價買賣被冰封。

至於店舖表現，在三類物業中表現最失色，除宗數最少外，跌幅亦最大，反映店舖買賣自高位出現回吐。4月份店舖買賣登記由前月的逾百宗，回落至只有69宗，按月急挫33%，有待盤源重新累積。至於4月份店舖買賣登記金額，也相應大減30%，只錄得19.76億元，亦為近3個月最少。