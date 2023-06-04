屯門新盤｜NOVO LAND第2A期原價加推93伙 折實價349萬起

新界全新盤市場反應理想，發展商趁勢加推新一批單位應市。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期今日(4日)加推第2號價單，涉93伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價348.92萬元起，折實平均呎價13,888元，較上周二(5月30日)推出的首張價單折實平均呎價13,598元，高約2.1%。新地副董事總經理雷霆表示，撇除單位樓層及景觀因素，今批單位屬原價加推，項目預計最快未來兩日內公布首輪銷售安排。

53 伙折實價低於「 6 球」

新地代理總經理陳漢麟指出，新加推的93伙包括7伙開放式、4伙一房、80伙兩房及2伙三房，實用面積介乎245至667方呎。單位定價由410.5萬至1,002.8萬元，呎價介乎14,975元至17,382元。折實售價由348.92萬至852.38萬元，折實呎價介乎12,728元至14,775元；當中有53伙折實售價低於600萬元。

入場單位為Arreso第5座27樓F室，實用面積245方呎，開放式間隔，折實售價348.92萬元，呎價14,242元。以定價計，今批單位市值約6.38億元。